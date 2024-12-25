Неурожай, голод, смертельные заболевания. Ученые спрогнозировали извержение вулкана, к которому человечество не готово

Ученые предупреждают о приближении извержения вулкана, к которому человечество не готово. По их словам, шансы, что это произойдет в этом столетии, составляют один к шести, и никакого плана, как с этим бороться, нет.

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Как пишет MailOnline, такое событие, по словам профессора климатологии доктора Маркуса Штоффеля, может повлечь за собой климатический хаос. Ведь парниковые газы, выпущенные за последнее столетие, могут сделать последствия такого извержения еще более холодными.

Земля уже переживала подобное извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году. Тогда в атмосферу выбросило 24 кубические мили газов, пыли и камней, вызвав резкое падение глобальной температуры. Урожай не уродил, распространился голод, возросло количество болезней, и десятки тысяч человек погибли.

В отличие от "года без лета", наступившего после извержения Тамборы, мегавулкан 21-го века добавит последствий к разрушениям, уже вызванным зависимостью человечества от ископаемого топлива.

"Последствия могут быть еще хуже, чем в 1815 году. Мир сейчас более нестабильный", – объяснил ученый-геолог доктор Майкл Рампино.

Исследования вулканолога доктора Томаса Обри показывают, что более жаркая, более турбулентная атмосфера будет скорее распространять сернистый газ и охлаждающие сульфатные аэрозоли, которые он образует, усиливая эффект охлаждения. Более широкое распределение этих соединений в воздухе, отражающих солнечный свет, сделает их более эффективными, уменьшив вероятность соприкосновения и слипания.

"Существует "золотая середина" с точки зрения размера этих крошечных и блестящих частиц – "правильный" диапазон размеров, где они очень эффективно рассеивают солнечный свет", – объясняет ученая из Кембриджского университета доктор Аня Шмидт.

Согласно исследованию, которое она провела вместе с доктором Обри, наша будущая и, вероятно, более горячая атмосфера, при определенных наступающих в ближайшее время сценариях "глобального потепления" будет поглощать на 30% больше солнечной энергии.

"Мы предполагаем, что это усугубит охлаждение поверхности на 15 процентов", – прокомментировал доктор Обри.

Однако, по словам доктора Стоффеля, который преподает в Женевском университете, есть также тревожные неопределенности, поскольку ученые лишь в начале формирования представления о том, что может произойти.

Ученый объясняет, что у них очень плохие данные относительно старых вулканов, что затрудняет реконструкцию модели их влияния. Чтобы компенсировать это, климатологи, геологи и другие исследователи собирают вместе атмосферные данные, замороженные во времени в ледяных ядрах и встроенные в старые деревянные кольца. Эти измерения показывают, что несколько вулканических извержений за последние тысячи лет временно охладили планету примерно на 1-1,5 градуса Цельсия.

К примеру, эпическое извержение Тамборы 1815 года снизило среднюю глобальную температуру примерно на 1 градус Цельсия.

Современные спутниковые данные могут фиксировать, сколько диоксида серы было выброшено в атмосферу. Однако даже этих добавленных датчиков и других сейсмических инструментов ученым все еще недостаточно для того, чтобы знать будущее вулкана.

"Какой следующий и когда – пока невозможно предусмотреть", – говорит Стоффель. Он надеется, что исследование возможных худших сценариев может помочь общественности и политикам лучше подготовиться ко всему, от планов эвакуации до подготовки продовольственной помощи на случай неурожая во всем мире.

Извержение в 21 веке повлияет на гораздо более густонаселенный и взаимосвязанный мир, где драматические потрясения могут иметь смертельные и неожиданные последствия.

По словам доктора Обри, изменение климата может даже повлиять на поведение самих вулканов, потому что таяние и исчезновение ледников над подземным бассейном магмы может повысить удерживающее его давление.

Он отметил, что более экстремальные осадки, усиленные изменением климата, также могут привести к детонации, подобной "паровой бомбе", поскольку влага проникает глубоко в трещины как возле действующих, так и спящих вулканов.

"Пока мы работаем над созданием карты вулканов, наиболее чувствительных к изменению климата", – рассказал доктор Обри.

Известно, что около 716 вулканов во всем мире, или 58 процентов вулканов, которые являются активными и расположенными над землей, могут быть спровоцированы более сильными осадками, что повышает вероятность опасного мини-ледникового периода.

"Поэтому мы можем ожидать потенциально больше извержений", – добавил ученый.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Индонезии произошло извержение вулкана, затронувшего около 7 населенных пунктов.

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