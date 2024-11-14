Ученые обнаружили неожиданный вред от прокрастинации: почему не стоит нарушать дедлайны

Исследования психологии людей, проведших в США и Великобритании, свидетельствуют о том, что лучше подавать работу вовремя, а не совершенствовать ее через прокрастинацию. Ученые выяснили, что пропущенные дедлайны заставляют людей строже оценивать работу.

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Согласно результатам опроса, если работа предоставлена ​​с опозданием, то она оценивается строже, чем при соблюдении срока. То есть даже если у вас возникает соблазн потратить максимум отведенного времени на доведение последних штрихов до отчета, представления или работы, дополнительные усилия могут быть не оценены коллегами, если это происходит в ущерб своевременной сдаче работы, пишет The Guardian.

"Все исследования, которые мы могли найти, рассматривали, как дедлайны влияют на разум и действия работников. Мы же хотели узнать, как крайний срок влияет на разум и действия других, когда они смотрят на этих работников", – сказал профессор Сэм Маглио, который исследует в Университете Торонто Скарборо и Школе менеджмента Ротмана.

В ходе исследования были опрошены тысячи людей в США и Великобритании, включая руководителей, персонала отдела кадров и других, чья работа включала элемент оценивания других.

Участников попросили оценить работы, такие как рекламные флаеры, искусство, бизнес-предложения, презентации продукта, фотографии и новостные статьи. Но сначала им сказали, что это подано заранее, в установленные сроки или с опозданием. Работы, которые были замечены как "сданные позже", постоянно оценивались как хуже по качеству, чем когда людям говорили, что та же работа выполнена раньше или вовремя.

Пропущенный срок заставил оценщиков поверить, что работник менее ответственен, и они сообщили, что будут менее готовы работать с этим лицом или поручать ему задачу в будущем.

"Все видели ту же заявку на художественный конкурс, школьную заявку или бизнес-предложение, но они не могли не использовать свои знания о том, когда она была сдана, чтобы оценить, насколько это хорошо", – прокомментировал Маглио, который является соавтором обучения Дэвидом Фангом из Стэнфордского университета.

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