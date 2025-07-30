Туристка заверила, что видела Лох-Несское чудовище. Фото

Легенда о Лох-Несском чудовище остается одной из самых известных загадок современности. Несмотря на десятилетия научных исследований и скептических комментариев, сообщения о новых "появлениях" существа регулярно появляются в медиа и вызывают широкий общественный интерес.

Видео дня

Одним из таких случаев стал инцидент, зафиксированный в июле этого года: туристка утверждает, что видела загадочную фигуру в озере и сняла ее на видео. Новое свидетельство уже называют первым официально задокументированным "появлением" Несси этим летом. Детали рассказало издание Daily Mail.

16 июля туристка по имени Ливия прогуливалась вблизи замка Уркгарт – средневековой крепости на побережье шотландского озера Лох-Несс. Во время прогулки она заметила в воде темную фигуру, которая, по ее словам, поднялась над поверхностью и снова исчезла, двигаясь против течения.

На видео, которое Ливия опубликовала, видно черный объект, несколько раз поднимающийся и опускающийся в озере. Это уже первое задокументированное "появление" Несси в 2024 году после длительной паузы с мая.

"Мы с нетерпением ждем новых свидетельств, которые могли бы пролить свет на то, что на самом деле скрывает озеро", – отмечают в Центре Лох-Несса.

Новость о новом появлении монстра совпала с назначением нового капитана исследовательского судна Deepscan, оборудованного сонаром. Капитан Стив Глю, живущий в шотландских Гайлендах более 20 лет, не с чужих слов знает о тайне Лох-Несса. В 2019 году он утверждал, что сам видел классические "горбы" монстра, когда управлял катером в солнечное утро.

"Я успел снять темную массу, вынырнувшую из воды. Она несколько раз исчезала и появлялась снова. До сих пор верю, что видел что-то настоящее", – вспоминает Стив.

Фотография, сделанная им, действительно демонстрирует характерный бугристый силуэт на поверхности воды.

Слухи, легенды и единичные свидетельства о Лох-Несском чудовище появляются еще с VI века. С развитием технологий растет и надежда раскрыть тайну: судно Deepscan регулярно исследует глубины озера с помощью сонара. Однако, как признается капитан Глю: "Мы лишь коснулись верхушки айсберга. В глубинах Лох-Несса до сих пор могут скрываться секреты, которые ждут своего часа".

Хотя скептики объясняют подобные свидетельства природными явлениями, тенями, волнами или плавучими объектами, видео и фото туристов не прекращают появляться ежегодно.

И каждое из них – еще один штрих к большой загадке, что делает Лох-Несс одним из самых загадочных озер планеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что опытный пловец наткнулся на загадочное существо в озере Лох-Несс.

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