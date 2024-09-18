'Я почувствовал удар': опытный пловец натолкнулся на загадочное существо в озере Лох-Несс и поделился впечатлениями

Опытный австралийский пловец Дункан Робертс наткнулся на загадочное существо, пытаясь переплыть шотландское озеро Лох-Несс. По словам мужчины, когда он находился на середине водоема, почувствовал сильный удар из глубины.

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Об этом 39-летний австралиец рассказал изданию What's the Jam. Он отметил, что озеро выглядит непревзойденно, однако его атмосфера вызывает сильную обеспокоенность. Видео с экстремальным заплывом мужчина опубликовал на своем YouTube-канале.

"В этой воде присутствует какая-то странная энергия. Во время заплыва я почувствовал удар на полпути. Это было что-то большое", – поделился австралиец.

По словам Дункана Робертса, когда он находился в водах Лох-Несса, постоянно держал глаза закрытыми. Темный цвет озера, большая глубина и низкая температура, около 10 градусов Цельсия, заставляли его испытывать страх. Мужчина признался, хотя собственными глазами не увидел ни одного существа, мысль о монстре сразу мелькнула в голове.

"Я был максимально сосредоточен на том, чтобы как можно скорее проплыть дистанцию, поэтому удар стал шоком. На самом деле, я достаточно сильно нервничал еще до начала заплыва, поэтому если бы знал, что наткнусь на что-то загадочное, точно бы передумал", – рассказал пловец.

Дункан Робертс долгое время занимается экстремальными видами спорта. Он рассказал, что в Австралии постоянно плавает на серфинге, а иногда и с белыми акулами. Однако одолеть шотландское озеро оказалось самым страшным вызовом.

"Это была одна из самых тяжелых вещей, которые я когда-либо делал с психологической точки зрения. Озеро прекрасно, но бесспорно имеет атмосферу, заставляющую замереть при мысли о плавании в нем. В воде появляется ощущение, что тебя немного затягивает", – поделился австралиец.

Что известно об озере Лох-Несс

Лох-Несс – пресное озеро Шотландии, глубочайшая точка которого достигает около 226 метров. Из-за большого количества торфа и грунта на дне, его воды имеют специфическую темную окраску. Озеро сформировалось в тектонической долине Грейт-Глен и является частью Каледонского канала, соединяющего восточное и западное морское побережье страны.

Несмотря на то, что водоем не славится живописными видами, он является одной из самых туристических точек Шотландии. Это связано с большим количеством легенд о загадочном чудовище Несси. Как утверждают некоторые местные жители, они видели гигантское существо, имеющее тело длиной более 6 метров, трехметровую шею с маленькой головой и три холма. Есть даже фотографии, на которых можно увидеть создание.

Несмотря на то, что отсутствуют какие-либо подтверждения существования Лох-Несского чудовища, озеро продолжает привлекать путешественников.

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