Астрофотограф показал фото солнечного затмения, которое создавали 5 месяцев: это похоже на другой мир

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти потратил пять месяцев на то, чтобы создать гипердетализованное фото кольцевого солнечного затмения. Снимок он создал в коллаборации с коллегой Дэном Стейном. В результате полное изображение содержит 1,69 гигапикселя и выглядит как фото потустороннего мира.

Полный снимок и отдельные его детали Маккарти опубликовал на своей Instagram-странице. Чтобы сделать изображение, вместе со Стейном они разместили множество камер в пустыне Юты в октябре 2023 года, а затем совмещали тысячи полученных изображений в один масштабный кадр. Масштабировать и рассмотреть его во всех деталях можно по этой ссылке.

"Невероятный опыт Дэна в фотографировании пейзажей в сочетании с моим опытом фотографирования Солнца в формате h-альфа дал нам набор навыков, необходимых для создания чего-то уникального, непохожего на пейзажное фото, которое я когда-либо видел. Это кажется чужеродным по своей природе, но его сняли прямо здесь, на Земле", – написал Маккарти.

Кадр получил название "Кольцо богов". В преддверии его публикации фотографы показали анимированный трейлер своей работы. Они сложили тысячи статических кадров, чтобы показать события космического масштаба – как тень Луны проходит по Солнцу, на котором при этом постоянно происходят присущие ему процессы, включая выбросы коронарной массы.

По словам Маккарти, сама фотография достаточно проста. В ней используется очень простое сочетание HDR с некоторой корректировкой, что позволило объединить сделанные через фильтр фото звезды с обычными пейзажными кадрами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие затмения произойдут в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.