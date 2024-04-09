Это точно не ИИ? Астрофотограф показал фото солнечного затмения, в которое сложно поверить

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти сделал невероятное фото полного солнечного затмения, которое жители США наблюдали 8 апреля. Для того, чтобы сделать этот снимок, автор использовал пять камер.

Фото, поразившее сеть, Маккарти опубликовал на своей странице в соцсети X. Он рассказал, что для создания снимка было использовано пять камер, которые сделали тысячи фотографий в течение четырех минут, на которые Луна закрыла солнечный диск.

"Моей целью было уловить магию визуального опыта, и я надеюсь, что эта фотография вызовет эмоции, похожие на те, которые я испытывал при просмотре", – пишет фотограф.

По его словам, то, что мы видим на этом снимке, очень похоже на картинку, которую он видел через свой бинокль, наблюдая солнечное затмение.

Маккарти рассказал, что над планированием этого кадра, который является комбинированным HDR-изображением, он работал годами. Например, звезды для этого снимка нужно было сфотографировать заранее, поскольку яркая солнечная корона перекрыла в момент затемнения их более тусклый свет.

"Безусловно, самое лучшее фото затемнения, которое я видел", "Боже, у меня нет слов, чтобы описать, как это красиво!! Замечательная работа и вполне стоит усилий", "Абсолютный шедевр", "Небесная магия в своей полной красоте", – писали комментаторы.

Некоторые из пользователей не поверили в подлинность фото и предположили, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На это Маккарти ответил, что он транслировал процесс создания снимка в прямом эфире, поэтому такие предположения безосновательны.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля часть жителей Земли имела возможность наблюдать редкое полное солнечное затмение. Во время него Луна на 4 минуты закрыла собой Солнце – увидеть это смогли жители западного полушария, в частности Мексики, США и Канады.

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