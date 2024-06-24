Сеть очаровало фото Клубничной Луны 'на кровати из облаков', которое сделал американский фотограф

Американский фотограф Эндрю Маккарти поделился своими фотографиями Клубничной Луны, которая в 2024 году пришлась на 21 июня. Фото настолько удивительно, что сразу покорило сеть сотнями комментариев, типа "Это фантастика! Невероятно! Потрясающе!".

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Профессиональный фотограф подчеркнул, что не смог сделать фото Клубничной полнолуния в первый день из-за облачности. Но в конце концов ему удалось поймать эту большую яркую Луну-красавицу, написал Эндрю на своей странице в сети "Х" (бывший Twitter).

"Сегодня ночью облака разошлись, поэтому я наконец-то поймал Клубничную Луну, и она была великолепна. Вот мое HDR-композитное фото, сделанное с помощью зеркальной камеры и 1000-мм телеобъектива", – написал Эндрю Маккарти.

Американский фотограф отмечает, что он проводит свои "исследования Вселенной с заднего двора в Аризоне". Он, в частности, любит выставлять фото заката Солнца, которое по его убеждению "самое красивое именно в Аризоне". Благодаря профессиональному оборудованию все его фотографии вызывают немалый интерес в сети.

"Вы находите такую красоту на каждой фотографии!", "Мне нравится то, что вы делаете, повышая уровни и извлекая детали, которые иначе никогда не были бы заметны!", "На кровати из туч. Это потрясающе!", "Впечатляюще!", "Невероятная красота!", "Это фантастика!", "Спасибо, что поделились с нами", – пишут свои комментарии поклонники фотоискусства Эндрю Маккарти.

А один из подписчиков выразил желание увидеть подобные фотографии Клубничной Луны из космоса. "Великолепные фотографии, Эндрю. Хотелось бы увидеть такие фото из космоса, чтобы мы могли увидеть, как сильно влияет атмосфера. Провести сравнительный эксперимент", – прокомментировал фото Маккарти ученый Гарри Николас.

Напомним, что Клубничная Луна в 2024 максимально полной была в пятницу, 21 июня – через день после летнего солнцестояния. Он также был ярким и в четверг (20 июня) и в субботу (22 июня).

OBOZ.UA писал, что в сети показали фото Клубничной Луны.

А также OBOZ.UA рассказывал, что Клубничная Луна в 2024 году будет выглядеть иной, чем обычно.

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