Трехлетняя девочка нашла на прогулке амулет, которому 3800 лет: фото

Могут ли детские игры приводить к серьезным научным открытиям? Опыт трехлетней израильтянки Зив Ницан доказывает, что может.

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Как пишет официальный сайт Управления древностей Израиля, девочка во время прогулки нашла камешек, который оказался древним амулетом, сохранившимся со среднего бронзового века. Он позволил ученым лучше понять связи между разными государствами в те далекие времена.

Находка произошла в начале марта этого года во время семейной поездки в археологический памятник Тель-Азека недалеко от Бейт-Шемеша. Сестра Зив Омер Ницан рассказала, что они шли по тропинке, когда младшая девочка наклонилась и подобрала обычный на первый взгляд камешек. Когда его вытерли и очистили от песка, оказалось, что это небольшой предмет с резным изображением двух скарабеев. "Я позвонила родителям, чтобы они пришли посмотреть на чудесный камень, и мы поняли, что обнаружили археологическую находку! Мы немедленно сообщили об этом Израильскому управлению древностей", – рассказала Омер.

Доктор Дафна Бен-Тор, эксперт по древним амулетам и печатям, определила, что предмет, найденный Зив, является ханаанским скарабеем из седнего бронзового века. Его сделали примерно 3800 лет назад. "Скарабеи использовались в этот период в качестве печатей и амулетов. Их находили в могилах, общественных зданиях и в частных домах. Иногда на них есть символы и сообщения, отражающие религиозные убеждения или статус", – объяснила исследовательница.

Семье, которая сообщила государственным структурам о ценной находке, была вручена благодарность от Управления древностей. А сам амулет включили в специальную экспозицию, посвященную Песаху, которая откроется в скором времени. В Национальном кампусе археологии Израиля будут представлены разные артефакты времен Египта и Ханаана, большинство из которых выставляются впервые.

Печати-скарабеи – это крошечные декоративные предметы, которые начали производить в Древнем Египте. Они имели вид жука-навозника – священного для египтян существа. Скарабеев считали символом новой жизни из-за их специфического поведения. Эти насекомые скатывают из навоза шарик, в который откладывают яйца, приводя таким образом потомство. Название этих жуков в языке Египта было сформировано от фраз "приходить в бытие" или "быть сотворенным". Это объяснялось тем, что египтяне считали скарабея символом воплощения Бога-Творца.

Найден Зив скарабей был обнаружен у подножия Тель-Азеки – важного археологического объекта неподалеку от Бейт-Шемеша. В этом кургане были обнаружены следы многих культур, сменявших друг друга на протяжении истории. Среди прочего, раскопки Тель-Авивского университета обнаружили артефакты времен Иудейского царства, включая городские стены, сельскохозяйственные постройки и многое другое. Тель-Азека также был известен как ключевой элемент библейской сцены битвы между Давидом и Голиафом, описанной в Книге пророка Самуила.

Раскопки здесь ведутся почти 15 лет и дарят ученым много материала для исследования. "Скарабей, найденный Зив, пополняет длинный список египетских и ханаанских находок, обнаруженных здесь, свидетельствующих о тесных связях и культурных влияниях между Ханааном и Египтом в тот период", - пояснил профессор Одед Липшиц, директор археологических раскопок в Тель-Авивском университете.

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