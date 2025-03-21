Это первое подобное открытие: ученые выяснили, как перья 30 000-летнего грифа сохранились в вулканическом пепле

Ученые наконец-то разгадали тайну того, как окаменевшие перья 30 000-летнего белокочанного грифа сохранились с таким беспрецедентным уровнем детализации в вулканическом пепле. Птица, обнаруженная в вулканическом комплексе Колли-Альбани к юго-востоку от Рима, Италия, в 1889 году, была найдена в невероятно хорошем состоянии – на ней даже были следы перьев крыльев и век.

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После открытия исследователи много лет ломали голову над тем, как именно пернатый так хорошо сохранился. В новом исследовании ученые предполагают, что редкая консервация таких сложных деталей может быть связана с крошечными богатыми кремнием кристаллами, называемыми образовавшимися цеолитами, когда останки птицы были захоронены в пепле от извержения вулкана, пишет LiveScience.

По словам ученых, это первый случай, когда окаменевшие мягкие ткани, такие как перья, были найдены в вулканическом пепле.

"Окаменевшие перья обычно хранятся в древних глиняных породах, залегающих в озерах или лагунах. А эта находка крайне необычна", – заявила ведущий автор исследования, палеобиолог из Университетского колледжа Корка в Ирландии Валентина Росси.

"Анализируя ископаемое оперение грифа, мы оказались на неизведанной территории. Эти перья совсем не похожи на то, что мы обычно видим в других окаменелостях", – добавила она.

По словам исследователей, с тех пор как эта окаменелость была впервые найдена в предгорьях итальянской горы Тусколо в 1889 году, большая ее часть была утрачена. Остались только перья одного крыла, голова и шея птицы.

В последние годы ученые повторно проанализировали окаменелость, обнаружив сложные детали век и кожи грифа.

В новом исследовании ученые использовали электронные микроскопы и химические тесты для изучения перьев. Результаты показали, что окаменелости сохранились в трех измерениях. По словам экспертов, это очень необычно для перьев, которые обычно оставляют только двумерные окаменевшие углеродные отпечатки в скалах. Трехмерные перья раньше находили только в янтаре.

Исследователи смогли увидеть детали структуры перьев размером до одного микрона (0,001 миллиметра) и обнаружили, что окаменелости были сделаны из цеолита, минерала, часто ассоциируемого с вулканической средой.

"Цеолиты - это минералы, богатые кремнием и алюминием, и они распространены в вулканических и гидротермальных геологических условиях", – сказала Росси.

"Цеолиты могут образовываться как первичные минералы или могут возникнуть вторично, во время естественного изменения вулканического стекла и пепла", – пояснила палеобиологиня.

Это открытие является первым случаем, когда перья были найдены сохраненными таким образом и с таким высоким уровнем детализации. Кроме того, никаких других окаменелостей, сохраненных в цеолите, никогда не было обнаружено, отмечают ученые.

По словам исследователей, тот факт, что эти перья были сохранены в цеолите, указывает на то, что древний гриф, вероятно, был похоронен в огромном облаке вулканического пепла, который был гораздо холоднее, чем пирокластические потоки, которые сожгли Помпеи во время извержения Везувия.

Этот пепел, вероятно, кристаллизовался в цеолит после реакции с водой в течение нескольких дней, при этом крошечные кристаллы минерала постепенно заменяли каждую клеточку и деталь останков птицы, пояснили эксперты.

Исследователи надеются, что это уникальное открытие может проложить путь к поиску других окаменелостей, скрытых в вулканических породах.

OBOZ.UA ранее писал, что согласно исследованию, извержение вулкана Везувий создало такое горячее облако пепла, что мозг жертв превратился в стекло.

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