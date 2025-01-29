Трамп будет последним президентом эпохи кризиса? Что известно о теории поколений Штрауса – Хоува

20 января 2025 года состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. И, согласно теории поколений Штрауса – Гоува, он может стать последним президентом эпохи кризиса, которая должна закончиться в 2028 году.

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В теории поколений, которая подтверждается историей США, но ее можно сопоставить также с событиями во всем мире, есть четыре периода, они длятся в среднем 80 лет. OBOZ.UA разбирался, что известно о теории поколений и какой период мы проживаем сейчас.

Впервые о теории поколений заговорили, когда американские исследователи Уильям Штраус и Нил Хоув в 1991 году выпустили общую книгу "Поколения" (Generations). В ней рассказывается история США как серия биографий разных поколений начиная с 1584 года. Ученые также изучили тренды поколений в других странах и выяснили схожие циклы в некоторых развитых странах.

Четыре периода

Работая над книгой, исследователи обнаружили, что некоторые исторические события связаны с тем, какой период проживает поколение. Они описали четыре периода социальных явлений:

подъем (восстановление)

пробуждение

спад

кризис.

Они длятся по 20-22 года и составляют полный цикл продолжительностью примерно 80-90 лет.

По мнению авторов, каждый из этих четырех периодов имеет свое настроение, которое повторяется из цикла в цикл. В основе идеи лежит два периода – кризис и пробуждение. Они характеризуются тем, что пережившие их люди прошли через исторические события, повлиявшие на их социальную среду. Штраус и Хоув описывали эти периоды, сравнивая исторические события и опираясь на работы историков и социологов разных времен.

Первый период – подъем (или восстановление)

Это послекризисный период, когда институты сильны, а индивидуализм слаб. Общество уверено в том, чего оно хочет достичь сообща. Последний подъем, который наблюдался в США, последовал после завершения Второй мировой войны и продолжался до 1963 года (закончился с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди).

Второй период – пробуждение

Вслед за подъемом идет период пробуждения. Он происходит тогда, когда общество достигает пика своего развития, люди хотят вернуть себе индивидуальность, их утомляет постоянная дисциплина и контроль. По мнению авторов теории, в последний раз в истории США этот период пришелся на середину 1960-х годов, когда начались массовые университетские и городские протесты, и закончился в 1980-х с приходом к власти 40-го президента Рональда Рейгана.

Третий период – спад

Это время приходится на период, когда снижается доверие к институту власти, а индивидуализм преуспевает. Общество разобщено, не хочет участвовать в делах страны, хочет наслаждаться собственной жизнью. Последний подобный период в США, по мнению Штрауса и Хоува, длился с середины 1980-х до конца 2000-х и соответствовал периоду экономического бума.

Последний период – кризис

Этот период наступает, когда страна (мир) оказывается в ситуации, требующей выживания. Период, в котором происходят серьезные гражданские перевороты. Общество фокусируется на том, чтобы изменить что-то в мире. Последний американский кризис (да и мировой, собственно, тоже) продолжался в периоде от Великой депрессии до конца Второй мировой войны.

Поколения, заставляющие Землю вращаться

Следует заметить, что теория Штрауса – Хоува предполагает не только повторение исторических периодов, но и циклы поколений.

Первый период – бумеры = поколение пророков

Это избалованные дети посткризисной эпохи, достигающие совершеннолетия самоуглубленными молодыми людьми с возвышенными идеями. Впоследствии они сосредотачиваются на морали и принципах и становятся старейшинами, управляющими очередным кризисом.

Второй период – поколение X = поколение кочевников

Их детство проходит в период пробуждения, когда развиваются социальные идеалы и духовные программы. Это поколение, которое противится установленному институционному порядку и пытается его одолеть. Кочевники растут незащищенными детьми, а достигают совершеннолетия, чувствуя себя отчужденными. Однако именно они становятся прагматичными лидерами в период кризиса и превращаются в устойчивых посткризисных старейшин.

Третий период – миллениалы = поколение героев

Их детство проходит во времена индивидуального прагматизма, уверенности в собственных силах и свободе действий. Поколение героев растет с чувством защищенности и становится оптимистами, достигнув совершеннолетия. Потом они становятся энергичными и весьма уверенными в себе людьми среднего возраста. Поколение героев превращается в политически влиятельных старейшин, которые будут свергнуты новым периодом пробуждения.

Последний период – поколение Z = поколение артистов

Это поколение, которое вступает в детство в период кризиса, когда общество ищет консенсус и готово к самопожертвованию. Артисты растут под чрезмерной опекой взрослых, но это помогает им войти в совершеннолетие социализированными и конформистскими молодыми людьми, которые взрослеют, превращаясь в лидеров, ориентированных на достижение цели. В итоге они становятся мудрецами периода пробуждения.

Какой период длится сейчас

Итак, если верить теории поколений, что каждый ее период длится в среднем 20 лет, а последний мировой кризис закончился со Второй мировой войной, сейчас (через 80 лет, пройдя все остальные периоды) мы находимся также в состоянии кризиса. Начался он с финансового кризиса в 2008 году – когда экономику всего мира поглотили проблемы, стартовавшие от банкротства крупных финансовых учреждений в США и быстро разросшиеся в глобальный экономический спад. Дальше мир поглотил большой кризис здравоохранения во время пика коронавирусной эпидемии, и он продолжается сейчас с большими войнами на территории Украины и Израиля.

Согласно расчетам исследователей, ориентировочно этот кризисный период должен завершиться в 2028 году. И Дональд Трамп войдет в историю как последний президент эпохи кризиса. А дальше начнется новый цикл и его первый период – восстановление.

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