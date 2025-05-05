Выявлена бактерия, которая может стать революционной для биоэлектроники: что известно

В американском штате Орегон, в заливе Яквина, обнаружена бактерия, которая может стать революционным открытием для биоэлектроники и очищения окружающей среды. Новый вид идентифицировали на межприливном илистом участке и назвали Candidatus Electrothrix yaqonensis.

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Об этом сообщает Iflscience. Там отметили, что данный вид относится к кабельным бактериям – группе, получившей название из-за их способности функционировать подобно электрическим кабелям.

Эти уникальные скопления длинных многоклеточных нитевидных бактерий содержат специализированные проводящие волокна, что позволяет им действовать как своеобразные электрические провода. С учетом этого нового открытия сейчас известно 25 видов кабельных бактерий. Однако, несмотря на их распространение в морских и пресноводных отложениях по всей планете, знания о них остаются ограниченными.

Так что исследование призвано восполнить пробелы и его авторы сделали некоторые интересные открытия. Ученые установили, что новый вид имеет генетические признаки и метаболические пути, характерные для двух разных родов кабельных бактерий.

"Этот новый вид, похоже, является мостиком, ранней ветвью в пределах клады Ca. Electrothrix, что свидетельствует о том, что он может дать новое понимание того, как эти бактерии эволюционировали и как они могут функционировать в разных средах", – отметил автор исследования, описывающий новый вид, Чен Ли.

Эта необычная комбинация свидетельствует о том, что Ca. Electrothrix yaqonensis не отвечает существующим критериям, которые учёные используют для классификации кабельных бактерий. Новый вид отличается среди всех других известных видов кабельных бактерий своим метаболическим потенциалом и имеет уникальные структурные характеристики, включая четко выраженные поверхностные ребра, втрое шире, чем у других видов, содержащих высокопроводящие волокна, образованные из особых молекул на основе никеля.

Уникальные волокна Ca. Electrothrix yaqonensis играют ключевую роль в циркуляции питательных веществ в осадочной среде, где обитают эти бактерии, которые могут быть полезными для человечества и могут выйти за рамки простой очистки окружающей среды.

"Эти бактерии могут переносить электроны для очистки от загрязняющих веществ, поэтому их можно использовать для удаления вредных веществ из осадочных пород... Разработка высокопроводящего никелевого белка может вдохновить разработку новой биоэлектроники ", - подчеркнул Ли.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые заметили гигантский "мост" в космосе, это открытие бросает вызов предварительным предположениям по истории этого объекта. Использование передовых методов позволило идентифицировать ранее скрытую структуру, связанную со скоплением.

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