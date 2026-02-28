Шесть планет пройдут парадом по небу: когда можно наблюдать редкое явление

Уже сегодня, 28 февраля, и еще несколько дней на небе можно быть наблюдать за уникальным для Солнечной системы явлением – так называемым "парадом планет". А именно: Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Нептун и Уран будут видны одновременно на ночном небе.

В честь этого события NASA обнародовало новые "сонификации" – настоящие голоса планет Солнечной системы. В свою очередь доцент астрофизики в Университете Ланкашира, доктор Меган Арго рассказала, где и как смотреть на парад планет.

Сонификации от Чандры

Сонификации – это звуковые интерпретации излучения планет, сделанные в рентгеновской обсерватории "Чандра". То есть, переведенные в звук рентгеновские излучения планет.

NASA предлагает послушать, как "звучали" Юпитер, Сатурн и Уран 25 февраля.

Сатурн

Конечно, это не собственно излучение планет, а лишь отраженные ими рентгеновские лучи Солнца. Но такое отражение солнечных лучей дает астрономам уникальную возможность наблюдать за планетами так, как это невозможно в других видах телескопов.

Юпитер

Уран

Где и как наблюдать парад планет

Уже сегодняшней ночью и еще в течение нескольких суток Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Нептун и Уран можно будет увидеть на небе сразу. Причем первым из парада "исчезнет" Меркурий – это произойдет в середине следующей недели, а Юпитер и Венера "покинут" парад последними, в течение нескольких месяцев.

Планеты будут расположены по изогнутой линии на небе. В частности, в северном полушарии Земли Юпитер можно будет увидеть высоко на юго-востоке, а Меркурий, Сатурн, Нептун и Венера будут видны в скоплении близко к горизонту на западной части неба.

Венера будет самой яркой, а Меркурий будет довольно тусклой звездой справа от нее; Сатурн и Нептун будут немного выше. Уран также будет тусклым, находясь ниже группы звезд, известных как "Семь сестер".

Чтобы увидеть парад планет, следует выйти на улицу рано вечером и найти место с хорошим обзором на закат – желательно на холме.

Что говорят ученые

Доктор Меган Арго из Университета Ланкашира уверяет, что увидеть так много планет на небе одновременно – это редкое явление.

"Мы видим парад сейчас потому, что орбиты планет привели их примерно в одну и ту же область неба с нашей точки зрения на Земле. Поскольку каждая планета вращается вокруг Солнца с разной скоростью, они постоянно меняют свое положение на фоне звезд. Лишь изредка их пути совпадают таким образом, что несколько из них размещаются вместе на нашем ночном небе", – сказала она.

По ее словам, парад из четырех или пяти планет одновременно случается довольно часто, например, был один в прошлом году. А такое редкое явление, как сейчас, "произойдет не раньше 2040 года".

