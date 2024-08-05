Самое жаркое место на Земле установило температурный рекорд

Национальный парк Долина Смерти в Северной Америке, самое жаркое место на планете, пережил самый теплый месяц за всю историю наблюдений в июле. Средняя температура воздуха достигла 42,5°C.

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Это превосходит предыдущий рекорд 42,3 ° C, установленный в 2018 году. В этом рекордном месяце также наблюдалась средняя высокая температура 49,9 °C, девять дней температура составляла 51,7 °C или выше, и только семь дней не достигали по крайней мере 48,8 °C. Высокая температура была 7 июля, когда метеостанция в Фернас-Крик зафиксировала 54°C, сообщает IflScience.

Тем временем средняя самая низкая температура месяца составляла 35,1°C, что означает, что от жары не было никакого облегчения, даже ночью.

"Мы только что пережили самый жаркий месяц в истории в самом жарком месте на Земле! За последние 10 лет пришлось шесть из десяти самых жарких лет, и это должно послужить звоночком для пробуждения", – сказал в заявлении руководитель парка Майк Рейнольдс.

"Рекордные месяцы, подобные этому, могут стать нормой, поскольку мы продолжаем наблюдать повышение глобальной температуры. Посетители парка должны планировать заранее и быть готовыми к экстремальным температурам в течение летних месяцев", – добавил он.

Учитывая, что экстремальные температуры становятся все более распространенными, Служба национальных парков предупреждает путешественников в Долину Смерти принимать меры предосторожности: они призывают посетителей оставаться в пределах 10 минут ходьбы от автомобиля с кондиционером, пить много воды, есть соленые закуски, носить головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом.

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