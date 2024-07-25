Туристов, следующих в Европу, предупредили об адской жаре: температура поднимется до +46°C

Туристов предупредили об "адской" волне жары, которая охватит места отдыха по всей южной Европе. Семьи, которые на этой неделе направляются в Испанию, Португалию и Марокко, просят подготовиться к жаре с максимумом до +46°C.

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Температура ртутного столбика уже достигла 44°C в южной и восточной частях континента. Людей просят не выходить на улицу в Турции, Греции и Италии, где жару принесет масса горячего воздуха из пустыни Сахара в Северной Африке, пишет Metro.

Этим летом в Испании уже наблюдались экстремальные температуры, поэтому местные власти предупредили об опасности для здоровье и о высоком риске лесных пожаров. В Португалии жара держится выше 37°C, а сильный ветер способствует распространению огня. В Италии температура наконец-то упала на несколько градусов до 38°C, но прогноз погоды говорит, что жара еще будет продолжаться. Греция переживает сильнейшую угрозу лесных пожаров за два десятилетия, причем уровень некоторых водохранилищ достиг самого низкого уровня за 10 лет. Акрополь – крупнейшую культурную достопримечательность Греции – вынуждены закрывать с полудня на пять часов из-за жары.

"Защитите себя, увлажняйте себя, освежитесь и позаботьтесь об уязвимых людях", – обращаются к жителям и туристам власти.

Людям, особенно престарелым, детям и беременным женщинам предлагают оставаться дома с 10:00 до 16:00. Предупреждение будет действовать, пока жара будет держаться выше сезонной нормы.

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