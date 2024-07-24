В мире второй день подряд зафиксирована рекордная температура

Второй день подряд мир бьет температурные рекорды. По данным мониторингового агентства Европейского Союза, в понедельник, 22 июля, зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, опередив воскресенье, которое накануне получило свой жаркий титул.

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Согласно информации службы по изменению климата Copernicus, отслеживающей подобные тенденции с 1940 года, средняя глобальная температура приземного воздуха поднялась до 17,15 градусов Цельсия. Это на 0,06 градуса выше рекорда воскресенья, пишет Reuters.

Опубликованные данные также состоят из температуры в южном полушарии, где сейчас зима, что снижает средний мировой показатель.

Ученые предупредили, что, возможно, вторник или среда этой недели снова превзойдут рекорд понедельника.

В то время как во всем мире фиксируют рекордную жару, лесные пожары охватили части Средиземноморья, США, Россию и Канаду.

Китай же выпустил серию предупреждений о жаре на этой неделе. Ведь десятки метеостанций в стране зафиксировали температуру более 40 градусов C.

Даже Арктика терпит волну жары.

Ученые отмечают, что изменения климата вызваны, в частности, сжиганием ископаемого топлива. Это ведь существенно повышает глобальную температуру.

OBOZ.UA уже писал, что в мире зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.

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