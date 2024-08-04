Даже до +40! Синоптик предупредила о скором возвращении страшной жары в Украину

В Украину уже скоро может вернуться аномальная жара. По предварительным прогнозам, ожидается, что столбики термометров быстро поползут вверх с 13-14 августа.

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Температура воздуха может достигать +32+37 градусов, а иногда даже выше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

А уже 15 августа температура воздуха в некоторых областях может достигать даже +40 градусов. Синоптик отметила, что сейчас это ориентировочный прогноз, но подготовиться к аномальным температурам стоит лучше своевременно.

По ее словам, понижение температуры, по предварительным данным, ожидается с 19 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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