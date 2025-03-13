Самцы осьминогов вводят самкам яд во время спаривания, чтобы те их не съели: исследование

В мире дикой природы каннибализм случается нередко, даже во время спаривания. Чтобы избежать смерти во время размножения, самцы синекольцевых осьминогов впрыскивают самкам яд.

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Новое исследование показало, что после такого "горячего поцелуя" самки на время становятся парализованными. Однако впоследствии их состояние нормализуется и они, вероятно, даже не помнят кто их оплодотворил, пишет TheGuardian.

Известно, что синекольцевые осьминоги чрезвычайно опасны, ведь их яд способен убить даже человека. Однако тетродотоксин не убивает самку, а только обездвиживает ее. Самец таким образом избегает каннибализма, ведь его партнерша агрессивна и до пяти раз бывает больше его.

Исследование показывает, что перед спариванием самцы синекольцевых осьминогов используют точный укус, чтобы ввести яд в аорту самки.

"Половой каннибализм очень распространен среди головоногих. В частности, самки осьминогов склонны поедать своих партнеров", – сказал ведущий автор исследования, доктор из Университета Квинсленда Вен-Сунг Чунг.

Ученый назвал необычную технику спаривания этих осьминогов "гонкой вооружений" между двумя статьями.

"Поскольку самки стали гораздо больше и сильнее, то самцу понадобилась конкретная стратегия, чтобы убедиться, что его гены могут быть переданы следующему поколению", – подчеркнул Чунг.

Исследователи наблюдали, как самцы осьминогов обездвижены самок во время спаривания, которое длилось от 40 до 75 минут. Когда тетродотоксин начал действовать, примерно через восемь минут самки перестали дышать, они бледнели, а зрачки больше не реагировали на свет.

Спаривание закончилось, когда самки возобновили контроль над своими руками и оттолкнули самцов, отметили ученые.

Доктор Чунг подчеркнул, что ни одна из самок не умерла во время копуляции, и на следующий день они питались нормально, что свидетельствует об устойчивости к тетродотоксину.

Однако известно, что синекольцевые осьминоги, как и большинство их родственников, демонстрируют семелпарность – стратегию размножения, при которой организм погибает после раза размножения. Самцы погибают вскоре после копуляции, а самки после того, как из них вылупятся личинки.

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