Спрятался в раковине и закидывал рыбу камнями: режиссеры нового сериала Netflix зафиксировали уникального осьминога-снайпера.

Режиссеры нового сериала Netflix "Наши океаны" зафиксировали уникального осьминога. Этот морской снайпер спрятался в раковине и закидывал рыбу камнями.

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На видео можно разглядеть, как кокосовый осьминог, которого еще называют жилковым, выстреливает крошечные камешки из своего сифона – трубчатой структуры, которую эти существа используют для плавания и управления – на проплывающую рядом рыбу. По словам исследователей, это первые подобные кадры такой атаки осьминога, пишет LiveScience.

"Мы не могли в это поверить. Он стрелял в рыбу камнями через сифон. Мы были очень удивлены. Никто никогда раньше не фиксировал, как жилистые осьминоги использовали свои сифоны как оружие", – рассказала режиссер сериала "Наши океаны" и ассистент продюсера Кэти Мурхед.

Операторы сняли клип на глубине 9 метров в океане в Юго-Восточной Азии. Авторы фильма сначала рассматривали влияние загрязнения пластиком на океан, снимая одинокого осьминога, живущего на морском дне, заполненном мусором. Но когда они просмотрели кадры, поняли, что зафиксировали совершенно другой сюжет.

"Столкнувшись с большой рыбой, осьминог выпустил камень из своего дыхательного сифона и попал ей в голову", – сказал исполнительный продюсер Netflix Джеймс Ганниборн.

Камни были выпущены так быстро, что их можно было увидеть только на кадрах в замедленной съемке.

Рыбы вокруг были явно напуганы, а затем отплыли подальше от осьминога. Это свидетельствует о том, что такая атака – эффективный сдерживающий фактор", – добавил продюсер сериала Джонатан Смит.

Оператор-постановщик Роджер Маннс провел 110 часов рядом с осьминогом в течение трех недель, чтобы понять насколько типично такое поведение для этого озорника. Выяснилось, что осьминог часто собирает камни и мусор, загружает его, а затем выпускает снаряды для отпугивания хищников.

"Он превращает свой сифон в пистолет", – сказал в шоу бывший президент США Барак Обама, ведущий рассказ сериала.

По словам ученых, кокосовые осьминоги встречаются по всему Индийскому океану и выходят из своих тайников на рассвете и в сумерках, чтобы найти еду. Они известны тем, что строят броню из моллюсков и скорлупы кокосового ореха, стягивая половинки вместе, чтобы создать щиты. Осьминоги носят эти раковины с собой с места на место, а затем складывают их и залезают внутрь, чтобы скрыться.

OBOZ.UA ранее писал, что осьминоги захватят мир.

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