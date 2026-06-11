Ров, полный обезглавленных скелетов: находка, которой 7000 лет, озадачила ученых. Фото

Во время раскопок одного из поселений каменного века в Словакии археологи наткнулись на необычную находку. У входа в это поселение они раскопали ров, полностью заполненный человеческими скелетами без голов.

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Издание Live Science объясняет: хотя на костях, которые лежали в этом рву, обнаружили следы надрезов, свидетельствующие об обезглавливании, ученые считают, что это было не жестокое массовое убийство, а скорее часть сложного погребального ритуала, который практиковали более 7 000 лет назад. Иначе говоря, людям, скорее всего, отсекали головы уже после смерти.

Неолитическая стоянка возле словацкого города Врабле была заселена между 5250 и 4950 годами до н. э. представителями культуры линейно-ленточной керамики (ЛСК). Посуду, которая относится к ней, находят по всей Центральной Европе. Она отличается орнаментом из параллельных линий – отсюда и название данной культуры. А поселение, где раскопали находку, находится на юго-западе Словакии. Впервые его начали исследовать в 2012 году. На пике расцвета оно насчитывало более 300 домов, разделенных на три отдельных района.

Один из этих районов каменного века был окружен двойным рвом длиной примерно 1,3 километра. Когда в 2022 году археологи начали раскопки этого рва, они обнаружили четыре пары обезглавленных скелетов, а также массовое захоронение, где было по меньшей мере 77 тел без голов. Только один скелет сохранился вместе с черепом, и он принадлежал ребенку.

Хотя археологи еще не завершили раскопки рва, они сообщили о своих предварительных выводах в исследовании, опубликованном 2 июня в журнале Proceedings of the Prehistoric Society. "Первые анализы указывают прежде всего на то, что здесь не было насильственных казней через отрубание головы, а скорее мастерское отделение черепов", – отметила в официальном заявлении соавтор исследования Катарина Фукс, биологический антрополог Кильского университета в Германии.

Исследователи проанализировали следы надрезов на верхних шейных позвонках безголовых скелетов и обнаружили, что черепа снимали с помощью острых инструментов. Нижние челюсти также отсутствовали, а это, как пишут исследователи, свидетельствует о том, что для этого древнего общества было важно сохранить голову и лицо неповрежденными. Поскольку шейные позвонки многих людей касались стенок рва, ученые предполагают, что тела туда клали уже после того, как снимали головы, в рамках сознательного ритуального обращения с мертвецами. "Захоронение тел и их частей могло быть элементом сложных, глубоких по содержанию и регулярных практик", – добавил другой соавтор работы, археолог Кильского университета Нильс Мюллер-Шеесель.

Тела без голов и отдельные части скелетов находили в захоронениях и на других неолитических стоянках Европы. Например, анализ костей 11 человек, найденных в пещере в Испании, показал, что одну семью эпохи неолита 5 600 лет назад, судя по всему, жестоко убили и съели. А в неолитической деревне в Италии археологи нашли кучу из 15 человеческих черепов, которые, вероятно, неоднократно перекладывали с места на место как элемент культа предков 7 400 лет назад.

В статье исследователи отметили, что им пока неизвестно, играло ли насилие какую-то роль в смерти людей из рва. Однако, несмотря на то, что некоторых из обезглавленных похоронили парами, а других – группами в общей могиле, практика отсечения голов могла быть мотивирована погребальным обрядом, где человеческая голова считалась символом личности и жизни.

Такое толкование вполне вписывается в культ предков с фокусом на голове, который существовал в других частях неолитического мира, например, в Чатал-Гююке на юге Турции и в Иерихоне (ныне палестинский город на Западном берегу реки Иордан). В Иерихоне и на других неолитических стоянках Ближнего Востока люди часто вынимали черепа почитаемых предков, покрывали их гипсом, воссоздавая черты лица, раскрашивали, а затем выставляли напоказ перед общиной.

Но находка во Врабле является уникальной, поскольку до сих пор ученые не нашли ни одного черепа, который бы принадлежал этим обезглавленным скелетам. "Сейчас эти головы остаются для нас археологически "невидимыми"", – пишут исследователи в статье, отмечая, что из-за этого трудно окончательно определить, стали ли эти люди жертвами насилия или были частью ритуала.

Возможно, как отмечают авторы работы, между тремя неолитическими районами во Врабле существовало определенное общественное напряжение. Это напряжение могло бы объяснить, почему только один район был окружен защитным рвом и почему входы в него были повернуты в противоположную сторону от двух других районов. Захоронение человеческих тел во рву могло быть способом упорядочения пространства общины или признаком того, что эта земля принадлежит конкретной группе и ее предкам.

На месте раскопок планируют продолжить работы, чтобы открыть остальные рва и подробнее исследовать человеческие останки. Исследователи надеются найти ответы на открытые вопросы об этом поселении каменного века.

"Первые результаты уже доказывают, что Врабле – это исключительная локация для раскопок", – подытожил ведущий автор исследования, археолог Мартин Фурхольт из Кильского университета. "Она дает нам ключи для дискуссии вокруг фундаментальных вопросов: например, как именно воспринимали смерть и человеческое тело в эпоху неолита и какую роль связанные с этим обряды играли в социальном устройстве ранних земледельческих общин?", – добавил он.

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