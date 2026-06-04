Почему тираннозавры имели такие нелепо маленькие руки? Ученые нашли лучшее на сегодня объяснение

Тираннозавр рэкс давно считается одним из самых известных хищников в истории Земли. Его огромные размеры, мощный укус и устрашающий вид сделали этого динозавра настоящим символом доисторической эпохи.

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В то же время на протяжении десятилетий ученых удивляла одна особенность его анатомии – чрезвычайно короткие передние конечности. Новое исследование помогло приблизиться к разгадке этой эволюционной загадки, отмечает IFLScience. Результаты свидетельствуют, что маленькие лапы могли быть следствием развития гораздо более эффективного оружия – массивного черепа и мощных челюстей.

Почему у тираннозавра короткие передние лапы

Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Его авторы проанализировали анатомические особенности десятков видов хищных динозавров и пришли к выводу, что ключевую роль в сокращении передних конечностей сыграло усиление черепа.

По словам одного из авторов работы, аспиранта Чарли Шерера, именно прочность черепа оказалась самым важным фактором, который влиял на эволюцию коротких конечностей у тероподов. По мере того как челюсти становились сильнее и эффективнее для охоты, потребность в мощных передних конечностях постепенно исчезала.

Череп стал главным оружием

На первый взгляд, такая идея может показаться очевидной. Тираннозавры имели один из самых сильных укусов среди всех наземных животных, поэтому значительную часть работы во время охоты выполняли именно челюсти.

Однако ученые отмечают, что ранее существовало несколько альтернативных объяснений. Например, выдвигалась гипотеза, что короткие лапы помогали избегать травм во время группового кормления, когда несколько хищников одновременно разрывали добычу. Чтобы определить, какое объяснение является наиболее убедительным, исследователям пришлось обратиться к масштабному анализу ископаемых останков.

Анализ 85 видов динозавров

Ученые собрали данные о размерах черепа, передних конечностей и тела 85 видов тероподных динозавров. Для 61 вида удалось рассчитать соотношение длины черепа к длине конечностей.

Кроме того, команда разработала специальный метод оценки прочности черепа. Он учитывал пропорции черепа, предполагаемую силу укуса, а также степень срастания его костей.

В результате исследователи обнаружили пять крупных эволюционных групп тероподов, для которых были характерны уменьшенные передние конечности. К ним относилась и семья Tyrannosauridae, представителем которой был знаменитый тираннозавр рэкс.

Самую сильную связь обнаружили между челюстями и лапами

Анализ показал, что лучше всего размер передних конечностей объясняет именно прочность черепа. Этот фактор самостоятельно объяснял почти треть различий между различными видами динозавров.

Исследователи также учли размеры тела животных. Хотя большие размеры действительно влияли на длину конечностей, этот фактор оказался менее важным, чем развитие мощных челюстей.

Таким образом, результаты ставят под сомнение популярную идею, что короткие лапы были лишь побочным следствием увеличения общих размеров тела.

Большие динозавры могли иметь и длинные конечности

Дополнительным аргументом стали другие крупные динозавры, которые не имели коротких передних конечностей. Например, некоторые крупные всеядные и травоядные тероподы сохраняли длинные и хорошо развитые лапы, несмотря на значительную массу тела.

Это свидетельствует, что сам по себе размер не заставлял конечности сокращаться. Зато решающее значение имела экологическая роль животного и способ добычи пищи.

Несмотря на убедительные результаты, исследователи отмечают, что вопрос эволюции конечностей тираннозавров еще не закрыт окончательно. В частности, нынешняя работа не анализировала изменения в мускулатуре передних конечностей, которые также могли влиять на их функцию.

OBOZ.UA ранее писал, что во Франции нашли десятки яиц динозавров, одно из которых должно было вылупиться.

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