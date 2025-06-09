Появилась более 30 млн лет назад: на Земле есть воображаемая линия, которую никогда не пересекают животные

На нашей планете существует удивительное явление: воображаемая линия, разделяющая животные миры Азии и Австралии, которую большинство диких животных, включая даже птиц, никогда не пересекают. Эта невидимая граница, известная как линия Уоллеса, является свидетельством уникального эволюционного пути, формировавшегося в течение десятков миллионов лет.

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Она стала результатом сложных геологических процессов и климатических изменений, повлиявших на распределение видов. Этот загадочный феномен до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди ученых, которые пытаются разгадать его тайны.

Эта уникальная фаунистическая граница, названная в честь натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, возникла около 30 миллионов лет назад. Именно тогда Австралийская тектоническая плита столкнулась с Евразийской, что привело к формированию архипелага и изменению океанических течений, создав новый региональный климат.

С одной стороны этой воображаемой линии, на территориях современных Индонезии и Малайзии, эволюционировали такие виды, как обезьяны, слоны, тигры и носороги. В то же время с другой стороны, в Новой Гвинее и Австралии, процветали сумчатые, однопроходные, грызуны и какаду. Очень мало видов смогли распространиться по обе стороны этого природного барьера, отмечает издание ScienceAlert.

Линия Уоллеса является не только биологическим, но и геологическим и климатическим водоразделом. Она отделяет Азиатский континентальный шельф от шельфа Австралийской тектонической плиты. Глубокие океанские каналы, в частности пролив Ломбок, разделяют эти шельфы, создавая значительное препятствие для пересечения животными. Даже в далеком прошлом, когда уровень моря был значительно ниже, эта пропасть все еще существовала, что затрудняло миграцию видов. Эта географическая особенность стала одной из ключевых причин эволюционного разрыва между фауной двух континентов.

Ученые показали линию Уоллеса

Невидимые барьеры для разнообразия видов Хотя линия Уоллеса наиболее заметна при сравнении млекопитающих Азии и Австралии, ее влияние распространяется и на другие группы животных, включая птиц, рептилий и даже морские виды. Даже существа с крыльями редко пересекают эту границу. В океане некоторые виды рыб и микробов демонстрируют генетические различия по обе стороны линии, что свидетельствует об очень ограниченном смешении популяций. Ученые продолжают исследовать, какие именно невидимые факторы сдерживают эти виды, но среда обитания и климат, вероятно, являются ключевыми факторами, углубляющими эволюционный разрыв.

Исследования, проведенные в 2023 году, анализировали более 20 000 видов позвоночных и показали, что виды Юго-Восточной Азии эволюционировали в относительно тропической древней среде. Это позволило им распространяться на Новую Гвинею через влажные островные "трамплины". В то же время дикая природа на австралийском континентальном шельфе развивалась в значительно более сухих условиях, что обусловило другой эволюционный путь. Это означало, что австралийская фауна была в невыгодном положении на тропических островах ближе к экватору, что объясняет ее отсутствие по азиатскую сторону линии Уоллеса.

Несмотря на то, что Уоллес впервые определил эту границу более века назад, ученые продолжают изучать ее точное расположение и "пористость". Чем больше исследований проводится, тем менее абсолютной кажется эта линия. Для некоторых видов, которые могут плавать, держаться на воде или летать (например, летучие мыши, жуки, вараны или макаки), барьер может быть менее строгим. Современные исследования предполагают, что линия Уоллеса является скорее градиентом, а не абсолютной границей. Тем не менее даже такая размытая линия играет ключевую роль в понимании эволюции тысяч видов животных, продолжая формировать наше представление о природном мире и его тайнах.

OBOZ.UA писал, что ученые зафиксировали на Земле странное явление в 2023 году. Оно повторялось на протяжении девяти дней.

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