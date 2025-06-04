Мир встряхнули 'мегацунами': ученые обнаружили последствия с помощью спутника

Два года назад, в 2023 году мир содрогнулся от небывалой сейсмической активности. Она длилась 9 дней и вызвала у ученых большое удивление своей непонятной природой. И теперь ученые установили причину события.

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Как пишет издание LiveScience, странное сейсмическое событие спровоцировали два "мегацунами", которые обрушились на фьорд Восточной Гренландии. Гигантские волны, одна из которых достигала высоты 200 метров, или примерно половины высоты небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, вошли во фьорд Диксон в Восточной Гренландии и качались туда-сюда в течение девяти дней в сентябре 2023 года. Это вызвало сейсмические волны, которые отражались через кору Земли.

Сначала сигнал был загадкой для ученых, но наземные и спутниковые снимки проследили возможного виновника до сдвигов во фьорде. Эти сдвиги спровоцировали волны, известные как сейши, после таяния ледника за фьордом. А причиной таяния ледника стало глобальное изменение климата. Однако до сих пор прямых доказательств этих сейш не было обнаружено.

Подтвердить теорию помог новый спутник, который отслеживает воду на поверхности океана. Результаты были опубликованы во вторник (3 июня) в журнале Nature Communications.

"Изменение климата порождает новые, невиданные экстремальные явления", – утверждает в своем заявлении ведущий автор исследования Томас Монахан, аспирант инженерного факультета Оксфордского университета. По его словам, такие явления меняются быстрее всего в отдаленных в отдаленных районах, таких как Арктика, где возможности измерения их с помощью физических датчиков ограничены. "Это исследование показывает, как мы можем использовать следующее поколение технологий спутникового наблюдения Земли для изучения этих процессов", – добавил ученый.

Обычно исследователи изучают движение волн цунами с помощью метода, называемого спутниковой альтиметрией. Для него радиолокационные импульсы отправляются на поверхность океана с орбиты для измерения высоты волны на основе времени, необходимого для возвращения импульсов. Но поскольку между спутниками существуют большие пробелы в зоне покрытия, а их приборы могут измерять только то, что находится под ними, они не могут измерить разницу в высоте воды в ограниченных областях. Примером такой области и может служить фьорд.

Чтобы подтвердить существование сейш, ученые обратились к данным, полученным новым спутником Surface Water and Ocean Topography (SWOT), который является совместным проектом NASA и французского космического агентства CNES. Спутник, запущенный в декабре 2022 года, использует инструмент под названием Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) для картирования 90% воды на поверхности океана.

KaRIn работает с помощью двух антенн, установленных поперек стрелы с каждой стороны спутника. Они нужны для триангуляции отраженных сигналов радиолокационных импульсов с беспрецедентной точностью – измерения уровня воды с разрешением до 2,5 м вдоль дуги длиной 50 километров.

Данные SWOT, полученные над фьордом во время двух мегацунами, выявили два поперечных склона русла, движущихся между ними в противоположных направлениях, что подтверждает наличие гигантских волн. Сейсмические наблюдения, проведенные за тысячи километров, вместе с данными погоды и приливов позволили исследователям реконструировать волны и окончательно связать их с загадочными сейсмическими сигналами.

"Это исследование является примером того, как следующее поколение спутниковых данных может позволить изучить явления, которые оставались загадкой прошлого", – сказал в заявлении соавтор работы Томас Эдкок, профессор инженерных наук Оксфордского университета.

"Мы сможем получить новое представление об экстремальных явлениях в океане, таких как цунами, штормовые нагоны и волны-аномалии", – добавил он. "Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этих данных, нам нужно будет внедрять инновации и использовать как машинное обучение, так и наши знания физики океана для интерпретации новых результатов", – подытожил Эдкок.

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