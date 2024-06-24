Похожа на пиранью. В Амазонке нашли рыбу с 'человеческими зубами' и 'Оком Саурона'

Ученые из Британского музея естественной истории совершили уникальное открытие. В бассейне реки Амазонки обнаружили новый вид рыб с зубами, похожими на человеческие, и глазом на спине, напоминающим глаз темного лорда Саурона из культового фильма "Властелин колец".

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Новый вид рыб, который более 200 лет маскировался под пиранью, отличается ярко-оранжевой и черной окраской, а также вегетарианским образом жизни. Так что новонайденная рыба далеко не так страшна, как ее зловещее название, пишет Livescience.

Британские ученые назвали новый вид рыб Myloplus sauron с характерной маркировкой "Око Саурона". "Как только мы услышали предложенное название для этого вида, стало понятно, что оно совершенно. Вид пираньи этого вида действительно напоминает Око Саурона благодаря красным плавникам и оранжевым пятнам на теле", – прокомментировал старший куратор Лондонского музея Руперт Коллинз.

Недавно идентифицированный вид Myloplus sauron является паку – близким родственником пираний, которых часто путают с пресноводной культовой рыбой. Исследователи обнаружили M. sauron при изучении почти идентичного вида M. schomburgkii, который впервые был обнаружен в Амазонке в 1841 году, но с тех пор на него ученые почти не обращали внимания.

Паку и пираньи, принадлежащие к семейству Serrasalmidae, часто считаются агрессивными кровожадными хищниками. Но большинство представителей обеих групп действительно всеядны и предпочитают преимущественно растительную диету. Большинство паку, например, имеют уплощенные зубы, похожие на человеческие, помогающие им есть растения, а не разрывать плоть.

Несмотря на сходство между видами паку, исследователи не уверены, насколько тесно связаны эти рыбы. Вполне возможно, что все они могли происходить от единственного предка. Но также возможно, что они далекие родственники и все эволюционировали, чтобы выглядеть одинаково и увеличить шансы выжить в их среде.

Ученые подчеркивают, что Myloplus sauron обогащает биоразнообразие Амазонки. Этот вид встречается только в бассейне реки Шинга, где обитает более 600 видов рыб, в том числе 70 новооткрытых.

Исследователи отмечают, что около 42% видов рыб в Амазонке еще не изучены. Это подчеркивает необходимость дальнейших тщательных исследований этой удивительной экосистемы.

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