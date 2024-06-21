В Монтане обнаружили новый вид динозавров с большими рогами, похожими на лезвия. Фото

Окаменелости нового экземпляра, получившего название Lokiceratops rangiformis, были найдены в бесплодной местности Монтаны. Динозавр жил около 78 миллионов лет назад, когда ныне засушливый регион был болотистым поймой, граничащим с огромным морским путем в западной части Северной Америки.

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Название означает "рогатое лицо Локи, похожее на карибу". Самой ощутимой чертой динозавра являются его два больших, похожих на лопасти, выступающие вперед рога и выступающие между глазами, пишет Science News.

Новый вид, Lokiceratops был назван так одними из ведущих авторов исследования Джозефом Сертич и Перри Левеном через его необычное, изогнутое лезвие, как рога на задней части оборки, костяной щит на задней части черепа и его асимметричные рога на вершине оборки, напоминающий рога пишет Tech Explorist.

Ученые внесли свой вклад в реконструкцию динозавра, используя небольшие куски. Собрав голову, они обнаружили, что образец относится к ранее неизвестному виду динозавров.

Эти два рога – как и рога современных карибу или северного оленя – имеют разную длину. Расположение рогов, а также орнаменты вдоль края костлявой оборки шеи на затылке отличаются от других видов рогатых динозавров, которые, как сообщают ученые, существовали в том же регионе и примерно в то же время.

"Становится все более очевидным, что рогатые динозавры использовали костные черты в качестве украшения, чтобы привлечь товарищей или запугать соперников того же вида", – говорит Левен из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. По его словам, такая дифференциация в показных орнаментах это то, что развивается на острове – как яркое, выразительное оперение птиц.

Новое исследование предполагает, что такое разнообразие может быть связано с относительной изолированностью древнего болота, отрезанного от других частей материка морским путем. Локицератопс, по словам Левена, станет пятым видом крупного рогатого динозавра, найденного в Кеннеди-Куле, сухом ущелье с открытыми породами, содержащими окаменелости, охватывающим территорию современной северной Монтаны и южной Альберты в Канаде. Другие идентифицированные виды цератопсидов включают близких родственников Medusaceratops, Wendiceratops и Albertaceratops, а также меньший вид цератопсида под названием Avaceratops lammersii.

"Это самое высокое разнообразие цератопсов, известное в любом месте", - прокомментировал Левен.

Но другие исследователи не уверены, что Lokiceratops представляет новый вид. "Вполне возможно, что отличия в костных орнаментах между Lokiceratops, Albertaceratops и Medusaceratops свидетельствуют не об отдельных видах, а об эволюции орнаментов в пределах одного вида", – палеонтолог Денвер Фаулер.

По словам Фаулера из Музейного центра Дикинсона в Северной Дакоте, эти отличия могут означать только возрастные изменения в одинаковом виде.

По его словам, предварительные исследования других цератопсидов, в частности хорошо известного трицератопса, показали, что эти животные могут значительно изменяться, когда растут. Он также отмечает, что лостовидные надбровные рога Локицератопса выдолблены – эта особенность наблюдается у самых крупных и старейших образцов трицератопса по сравнению с более твердыми рогами младших экземпляров.

"Lokiceratops действительно кажется очень близким к Albertaceratops и Medusaceratops, исходя из расположения костных орнаментов на оборках динозавров. Но то, как расположенные рога дает предположить, что они могут быть разными видами", – говорит Шон Денари палеонтолог, специализирующийся на цератопсидах из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, но не участвовал в новом исследовании.

Это не первый случай, когда исследователи размышляли над тем, два близкородственных экземпляра цератопсид представляют два отдельных вида, или является просто ювенильной версией другого. Подобные дебаты загорелись индивидуальностью трицератопса и торозавра. Некоторые ученые также считают Albertaceratops и Medusaceratops одним и тем же видом.

"Когда у нас есть противоположные взгляды, мы должны озвучивать их. Если мы получим больше данных, мы приблизимся к истине", – добавляют ученые.

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