Погода на Земле может резко измениться в следующие 2 года: ученые встревожены

В последние годы по всей планете ученые фиксировали все новые и новые температурные рекорды. Похоже, что изменение климата в ближайшем будущем только ускорится.

Видео дня

Как пишет издание IFL Science, сразу два ведущих метеорологических агентства мира сходятся во мнении: шансы на то, что в восточной части тропического Тихого океана позже в этом году сформируется климатический феномен Эль-Ниньо, становятся все более реальными. Если эти прогнозы оправдаются, нас ждет радикальная перетасовка погодных карт по всей планете. А это значит, что 2026 и 2027 годы с большой вероятностью могут обновить мировые температурные рекорды.

В своих последних отчетах Служба климатических прогнозов (CPS) при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отмечает, что вероятность возникновения Эль-Ниньо в конце лета 2026 года в Северном полушарии составляет от 50 до 60%. В то же время Австралийское бюро метеорологии заявляет о "возможности развития Эль-Ниньо уже с июня".

Вместе с тем, исследователи указывают, что долгосрочные погодные прогнозы всегда имеют не очень высокую точность. Предугадать такие вещи на несколько месяцев вперед – задача не из легких, поэтому воспринимать эти пророчества стоит с определенной долей скепсиса.

Что такое феномен Эль-Ниньо?

Явление, известное как ENSO (El Niño–Southern Oscillation) – это естественный климатический цикл, вызванный колебаниями температуры океана и атмосферного давления в восточной части тропического Тихого океана. Изменения в этом регионе запускают "эффект домино" по всему миру, влияя на все подряд: от ливней до засух, от тропических циклонов до волн аномальной жары.

Цикл ENSO переключается между тремя фазами: Эль-Ниньо (теплая фаза), Ла-Нинья (ее прохладный антипод) и нейтральное состояние. Сейчас мир все еще находится в состоянии Ла-Нинья, хотя эта фаза заметно ослабевает. Модели NOAA указывают на 60-процентную вероятность того, что в период с февраля по апрель 2026 года Ла-Нинья изменится на нейтральное состояние. Как только это произойдет, маятник, скорее всего, качнется в сторону Эль-Ниньо, хотя это и не гарантировано на сто процентов.

Как Эль-Ниньо может повлиять на планету?

Если коротко, Эль-Ниньо обычно повышает среднюю глобальную температуру примерно на 0,2°C, что провоцирует экстремальные погодные явления вроде затяжных засух или разрушительных наводнений. В мире, который и так перегрет выбросами парниковых газов, Эль-Ниньо может стать тем самым дополнительным импульсом, который пробьет потолок температурных рекордов.

Прошлый 2025 год и без того стал одним из самых жарких в истории наблюдений, несмотря на то, что заканчивался под охлаждающим влиянием Ла-Нинья. Если этот условный "холодильник" выключится, а вместо него заработает "обогреватель" Эль-Ниньо, то 2026 и 2027 годы могут стать невероятно жаркими. Последние 11 лет уже признаны самыми теплыми за всю историю, и если прогнозируемый климатический феномен таки проснется, следующая пара лет точно пополнит этот список.

Кроме общего потепления, Эль-Ниньо принесет также значительные погодные сюрпризы в разных уголках мира. Можно ожидать усиления осадков и возможных наводнений на юге США и в Южной Европе. Зато север США и Канада, скорее всего, будут суше и теплее, чем обычно. В Атлантическом океане Эль-Ниньо фактически ослабляет сезон ураганов, однако в центральной и восточной частях Тихого океана штормовая активность, наоборот, возрастет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Земле формируется климат, которого не было уже 10 миллионов лет – его последствия почувствуют на себе все.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.