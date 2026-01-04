Это почувствует весь мир: на Земле формируется климат, которого не было 10 млн лет

Амазонские леса, которые играют ключевую роль в поглощении углекислого газа и стабилизации климата, претерпевают глубокие изменения. Новые научные данные указывают на формирование в регионе климатических условий, которые могут иметь последствия далеко за пределами Южной Америки.

Такие выводы исследователи опубликовали в журнале Nature. Авторы работы проанализировали климатические показатели и последствия масштабных засух в тропических лесах Амазонки.

Амазонский регион остается крупнейшим в мире естественным поглотителем углекислого газа, который замедляет темпы глобального потепления. Леса Амазонки также влияют на уровень осадков не только на континенте, но и в отдаленных частях планеты. Ученые предостерегают, что дальнейший упадок этих экосистем может привести к необратимым климатическим сдвигам.

В новом исследовании ученые рассказали о появлении в Амазонии так называемого "гипертропического" климата – условий, которых, по их оценкам, не существовало на Земле около 10 миллионов лет. Речь идет о существенном росте продолжительности и интенсивности засушливых периодов, которые ранее были нетипичными для этих территорий.

Авторы работы прогнозируют, что к концу века количество дней с засухой в Амазонии может достичь 150 в год. При таких условиях, зафиксированных во время засух 2015 и 2023 годов, смертность деревьев увеличивается на 55%. Деревья, которые выживают, в периоды недостатка влаги значительно сокращают объемы поглощения углерода из атмосферы.

Из-за сочетания массовой гибели растительности и снижения способности лесов удерживать углерод климатические изменения в глобальном масштабе могут существенно усилиться.

