Под Марселем нашли вход в римское поселение: ему 2000 лет. Фото

Вблизи Марселя археологи сделали важное открытие, которое позволяет по-новому взглянуть на жизнь римской эпохи. В городке Жеменос, в нескольких десятках километров от побережья, обнаружили часть поселения возрастом около двух тысяч лет.

Речь идет не просто об отдельных руинах, а о хорошо организованном пространстве с четкой структурой. Находка помогает понять, как сочетались городская жизнь, сельское хозяйство и ремесла. Исследования еще продолжаются, однако уже сейчас археологи называют открытие одним из самых интересных в регионе, сообщается на сайте Istituto Centrale per l'Archeologia.

Древняя дорога, которая формировала пространство

В центре раскопок обнаружили римскую дорогу, которая простиралась с севера на юг и фактически разделяла территорию на две части. С одной стороны находились следы сельскохозяйственной деятельности – в частности виноградники и ямы, которые использовались для обработки земли. Некоторые из них содержали артефакты римского периода, другие – остатки средневековой керамики, что свидетельствует о длительном использовании территории.

С другой стороны дороги археологи зафиксировали каменные сооружения, которые указывают на более урбанизированную часть поселения. Именно здесь, предположительно, начиналась зона активной жизни со зданиями и инфраструктурой.

Банный комплекс

Одной из самых интересных находок стал комплекс помещений, который, предположительно, выполнял функции бани. Здесь обнаружили остатки гипокауста – системы подогрева пола, характерной для римских терм. Также найдены печь, бассейн и элементы отделки, в частности фрагменты мрамора и расписанной штукатурки.

Размеры сооружения вызвали дискуссии среди исследователей: оно слишком велико для частного пользования, но не дотягивает до масштабов общественных бань. Существует предположение, что это был своеобразный комплекс для путников, где они могли отдохнуть, помыться и восстановить силы перед входом в город.

Ремесла и производство на окраине

Рядом с банным комплексом археологи нашли следы металлургической деятельности. На территории обнаружены остатки печей, а также фрагменты железа и бронзы, что свидетельствует о работе мастерской. Вероятно, производственные зоны специально размещались на окраинах поселения, чтобы отделить их от жилых кварталов.

Кроме того, найдено помещение с печью, которое могло использоваться как кухня или место для приготовления пищи. Это свидетельствует, что территория активно использовалась как для работы, так и для обслуживания жителей и путешественников.

Ранее считалось, что на этой территории существовало небольшое поселение, которое функционировало в I-III веках нашей эры. Однако новые раскопки показали значительно более сложную картину. Обнаруженное пространство было не просто местом проживания, а важным узлом, где пересекались торговля, путешествия и производство.

Сочетание виноградников, мастерских и общественных сооружений свидетельствует о хорошо продуманной организации территории. Это подтверждает, что римские поселения были динамичными системами, которые менялись в соответствии с потребностями людей.

Раскопки в Жеменосе еще не завершены – ближайшее время археологи планируют исследовать западную часть участка. После завершения работ территорию передадут под застройку, однако научный анализ находок будет продолжаться.

