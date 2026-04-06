Ученые обнаружили человеческий род, о котором никто не знал: где он жил

Исследование древней ДНК из археологического памятника Донгхулинь вблизи Пекина выявило ранее неизвестную линию северо-восточноазиатских людей, которая существовала еще около 11 тысяч лет назад. Этот род отделился от других групп десятки тысяч лет назад и сохранился после окончания ледникового периода, несмотря на значительные климатические изменения.

Видео дня

Находка показывает, что в Северо-Восточной Азии человеческие популяции были гораздо более разнообразными, чем считалось, а культурные изменения не всегда сопровождались полной заменой населения. Результаты опубликованы в журнале *Current Biology* под руководством исследовательницы Цяомэй Фу.

Скрытая ветвь человечества

Анализ генома примерно 11-тысячелетнего индивида из Донгхулиня показал глубоко дивергентную северо-восточноазиатскую линию, которая не совпадает ни с одной известной ранее популяцией. Эта группа отделилась от других еще в позднем плейстоцене, вероятно, около 19 тысяч лет назад. В отличие от Европы, где старые популяции часто полностью вытеснялись новыми, эта линия демонстрирует значительную устойчивость после окончания ледникового периода. Исследователи подчеркивают, что это может быть "ранее не распознанный предковый компонент", который свидетельствует о недостаточно изученной сложности доисторического населения Азии.

Жизнь на грани измененного мира

Памятник Донгхулинь датируется периодом перехода от палеолита к неолиту (примерно 11-9 тысяч лет назад). Здесь люди уже использовали керамику, обрабатывали растения и начинали одомашнивать просо, переходя от охоты-собирательства к оседлому образу жизни. Археологические находки указывают на относительную стабильность культурных практик на протяжении веков. В то же время генетический состав населения за это время существенно изменился: младший индивид (около 9,5 тысяч лет назад) имел другую предковую линию, более близкую к населению Монгольского плато. Это доказывает, что культурная непрерывность не обязательно означает генетическую непрерывность.

Сложная сеть взаимодействий

Древние жители Северо-Восточной Азии не были изолированными. Генетические данные показывают связи с регионом реки Амур на северо-востоке и с группами дальше на западе.

Подтверждением служат археологические артефакты – украшения из морских раковин и скорлупы страусовых яиц, которые указывают на дальние торговые или миграционные пути. Такое взаимодействие свидетельствует о широкой сети контактов даже в сложных постледниковых условиях.

Климатическое давление и человеческая изобретательность

Окончание ледникового периода принесло потепление, но также нестабильность – изменения осадков, экосистем и доступности ресурсов. Исследователи считают, что именно это давление стимулировало инновации: люди начали активнее экспериментировать с новыми источниками пищи и технологиями. Переход к земледелию в регионе происходил медленно и неравномерно, в зависимости от местных условий, а не как быстрая революция. Это отличается от некоторых других регионов мира и подчеркивает уникальность северо-восточноазиатского пути.

Выживание без наследия

Несмотря на то что неизвестная линия пережила климатические преобразования, ее вклад в современные популяции минимален. Генетические маркеры младшего индивида встречаются редко и лишь спорадически в отдельных районах Китая и Японии. Это означает, что целые ветви человечества могли существовать тысячелетиями, а затем почти исчезнуть, оставив лишь слабые генетические следы. Такой факт заставляет пересмотреть представления о том, как формировалось современное генетическое разнообразие.

Переосмысление истории человечества

Находка в Донгхулине показывает, что в Северо-Восточной Азии различные группы людей сосуществовали, взаимодействовали и адаптировались параллельно, а не через простую замену. Культурные идеи, такие как изготовление керамики или выращивание растений, могли распространяться независимо от больших миграций населения. Это контрастирует с Европой, где распространение земледелия часто сопровождалось значительными популяционными сдвигами. Таким образом, регион предстает как важный центр ранних инноваций, где разнообразие сохранялось дольше, а изменения происходили постепенно.

Исследование открывает новые вопросы: насколько распространенной была эта скрытая линия, сколько еще неизвестных групп существовало и почему некоторые из них исчезли? Для ответов нужны дополнительные образцы древней ДНК со всего региона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.