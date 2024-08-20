Почти как здание 20 этажей. Что такое водяной смерч, потопивший гигантскую яхту Майка Линча на Сицилии: сам миллиардер пропал без вести

На территории порта, где была пришвартована роскошная яхта британского бизнесмена Майка Линча, недалеко от итальянского города Палермо у побережья Сицилии, ударил водяной смерч. В результате яхту разбило и она пошла ко дну.

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Как сообщает The Gardian сам бизнесмен, его 18-летняя дочь и еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Этот случай привлек внимание к океанскому феномену под названием "водяной смерч". Как они образуются и какой риск представляют?

Что такое водяной смерч

Водяной смерч – это интенсивный столбчатый вихрь (обычно в виде воронковидного облака), который возникает над водоемом и может достигать высоты 20-этажного дома. Они делятся на две категории: водные смерчи в хорошую погоду и смерчи, возникающие во время океанских торнадо, образующихся во время штормов.

При хорошей погоде водяной смерч обычно образуется вдоль темного плоского основания линии развесистых купчатых облаков. Водные смерчи этого типа быстро формируются и рассеиваются, имеют жизненный цикл менее 20 минут.

Развивающиеся во время грозы смерчи во время торнадо могут образовываться над водой или перемещаться с суши на воду и имеют те же характеристики, что и наземный торнадо. Их называют "торнадо над водой". Такой водяной смерч сопровождается сильным ветром, большим градом, грозой и молниями.

Похоже, что смерч, ударивший по 55-метровой яхте, был торнадным, и возник из-за одного из многих штормов, прокатившихся по Италии в последние дни.

Водяные смерчи обычно чаще встречаются в тропических водах, но могут появляться где угодно, а те, что связаны с сильными штормами, могут вызвать скорость ветра более 160 км/ч.

Что может случиться, если попасть в водяной смерч

Энергия ветра во время этого природного явления может привести к повреждениям и травмам, но наибольший риск связан с так называемым нокдауном, который может оторвать мачту лодки. Хотя яхты, как правило, труднее опрокинуть, чем меньшие шлюпки, нокдаун происходит, когда яхту ударяет ветер или волны с достаточной силой, чтобы подтолкнуть мачту параллельно воде. Наиболее серьезный сценарий происходит, когда мачта опускается ниже ватерлинии.

Связь между смерчами воды и ухудшением климата

Рост интенсивности и частоты суровых погодных явлений объясняется климатическим кризисом, хотя связь между торнадо и чрезвычайной климатической ситуацией до конца не изучена.

"Повышение глобальной температуры из-за изменения климата означает более теплый воздух, что позволяет ему удерживать больше влаги. Это повышает вероятность гроз, что приводит к более сильным штормам и большему количеству ударов молний. И сильные ливни приведут к локальным внезапным наводнениям", – говорят в Королевском метеорологическом обществе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Средиземном море пропал без вести британский миллиардер Майк Линч.

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