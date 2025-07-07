Почему тело жирафа покрыто пятнами: ученые дали объяснение

Жирафов мы в первую очередь знаем благодаря их длинным шеям, которые возвышаются над африканской саванной. А еще мы легко узнаем характерный пятнистый рисунок, присущий коже этих животных.

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Но задумывались ли вы, почему тело жирафа покрыто именно такими характерными пятнами? Объяснение дало издание Live Science. Оказывается, такая интересная окраска выполняет весьма важные функции.

Одна из причин, почему у жирафов сформировался именно такой окрас – это маскировка. Рыжие пятна жирафы помогают ему слиться с окружающей средой. Нерегулярные метки разбивают очертания животного, особенно когда солнечный свет проникает сквозь деревья и кустарники. Поэтому африканских великанов трудно увидеть, несмотря на их невероятные размеры. Разглядеть жирафа в зарослях может будет непросто даже с расстояния нескольких метров.

"В зависимости от растительности, в которой они обитают, у них будут соответствующие метки", – рассказал изданию Грэм Митчелл, зоолог из департамента зоологии и физиологии Университета Вайоминга. Например, некоторые исследователи заметили, что формы пятен на шерсти жирафы часто соответствуют ветвям деревьев акации, которые распространены в африканской саванне.

Маскировка особенно важна для молодых жирафов, выживание которых во многом зависит от способности оставаться незаметными для хищников. Исследование 2018 года показало, что более крупные и округлые пятна связаны с более высоким процентом выживания среди детенышей. Эту связь зоологи приписывают именно более эффективному камуфляжу. Исследование также показало, что у матерей жирафов и их детенышей очень похожи рисунки на шерсти, это может объясняться тем, что форма пятен является признаком, который передается по наследству.

Менее очевидная, но не менее важная функция пятен на теле жирафа – это регулирование температуры тела. Жирафы не имеют потоотделения и они не могут выделять влагу с дыханием, как, скажем, собаки. Но при этом живут в одних из самых жарких мест на Земле. Так как им удается сохранять прохладу? Именно благодаря своим пятнам.

Под каждым пятном находится густая сеть кровеносных сосудов. "Когда жирафу нужно сбросить тепло, кровеносные сосуды под пятном расширяются и таким образом направляют кровь в пятно", – объяснил Митчелл. Эта кровь движется ближе к поверхности кожи, где может отдавать тепло. "Термические фотографии жирафов в жарких условиях подтверждают эту идею", — добавил исследователь. На таких снимках видно, что темные пятна теплее окружающей кожи.

Исследование капских жирафов (Giraffa camelopardalis tippelskirchi), которое сейчас находится на рассмотрении экспертов, основывается на идее, что пятна важны для терморегуляции. Было обнаружено, что более крупные пятна, по-видимому, дают преимущество в более холодном климате, поскольку кровеносные сосуды под ними могут также сужаться для сохранения тепла. И наоборот – пятна помельче полезнее в более жарких условиях, поскольку более крупные и темные пятна, как правило, поглощают больше солнечного тепла.

Интересно, что исследователи также обнаружили, что узоры пятен влияют на выживание взрослых самцов капских жирафов во время экстремальных перепадов температур. Но не оказывают такого эффекта на самок. Одним из возможных объяснений является то, что самки жирафов ведут малоподвижный образ жизни и, как правило, остаются в группах с детенышами, в то время как самцы блуждают по более широким территориям и сталкиваются с разнообразными условиями окружающей среды.

Эффекты, наблюдаемые у капских жирафов в Танзании, вероятно, применимы и к другим популяциям жирафов, сказала Моника Бонд, биолог дикой природы из Цюрихского университета и соавтор исследования.

Узоры на шерсти также помогают жирафам узнавать своих сородичей, сказала Бонд. В исследовании, опубликованном в 2022 году, ученая и ее коллеги проанализировали особенности пятен, такие как форма, размер и ориентация, у 399 взрослых самок капских жирафов в экосистеме Тарангири на севере Танзании. Они обнаружили, что эти животные формируют более прочные социальные связи с жирафами, чей рисунок на шерсти похож на их собственный. Поскольку известно, что этот узор передается от матери к потомкам, эти результаты предполагают, что рисунок пятен служит визуальным сигналом для распознавания родственников.

Наконец, согласно исследованию 2017 года, рисунок пятен у млекопитающих часто сигнализирует об общем состоянии здоровья и социальном статусе и играет роль в выборе партнера. Это может быть справедливым и для жирафов, хотя это не изучалось напрямую, сказала Бонд.

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