Почему с возрастом время движется быстрее: новое исследование

Почти каждый взрослый знаком с ощущением, будто бы годы пролетают все быстрее. Почему так происходит – загадка, которая долго волновала как философов, так и ученых.

Новое исследование нейробиологов, опубликованное в журнале Communications Biology, наконец предлагает убедительное объяснение этого феномена. С возрастом мозг меняет способ восприятия событий, упрощая и сглаживая поток жизни. Но это не приговор: новые впечатления, изменения и эмоции могут "замедлить" время, наполняя каждый день смыслом и воспоминаниями.

Как мозг воспринимает течение времени

Ученые из Кембриджского центра исследования старения мозга (Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience, Cam-CAN) проанализировали данные 577 участников в возрасте от 18 до 88 лет, которые просматривали восьмиминутный отрывок из классического сериала "Alfred Hitchcock Presents" – эпизод "Bang! You're Dead".

Во время просмотра проводилась функциональная МРТ (fMRI), позволившая отследить изменения активности мозга в реальном времени.

Выбор именно этого видео не случаен: предыдущие исследования показали, что сцены Хичкока вызывают синхронную реакцию мозга у зрителей разного возраста и культурного происхождения. Это делает его идеальным материалом для анализа того, как мозг разделяет события во времени.

Что обнаружили нейробиологи

Используя алгоритм Greedy State Boundary Search (GSBS), исследователи проанализировали, как часто мозг переходит от одного стабильного состояния активности к другому.

Результат оказался впечатляющим:

У старших людей мозг переходил в новые состояния реже, и каждое из них длилось дольше.

У младших – наоборот: мозговая активность менялась чаще, фиксируя больше "событий" за один и тот же промежуток времени.

Другими словами, мозг молодых людей "делит" время на более мелкие отрезки, тогда как у старших он воспринимает события более обобщенно. Именно поэтому взрослому человеку день кажется короче, чем ребенку.

Меньше событий – быстрее проходит время

Исследователи объясняют это явление древней еще со времен Аристотеля идеей: чем больше событий происходит за определенный период, тем длиннее он кажется. Если мозг регистрирует меньше изменений и событий, субъективное ощущение времени сжимается – оно будто летит.

Такое замедление изменений в мозге связывают с процессом нейронной дедифференциации, который наступает с возрастом. У молодых людей определенные участки мозга специализируются на отдельных видах информации (например, распознавании лиц), тогда как у старших эти зоны активируются менее избирательно. Вследствие этого события воспринимаются менее четко, а границы между ними стираются.

Не только биология: внутренняя шкала времени

По мнению польской лингвистки Йоанны Шадуры из университета Марии Кюри-Склодовской, восприятие времени зависит не только от нейронной активности. Мы живем сразу на двух временных шкалах:

внешней – линейной, где есть часы, дни, годы;

внутренней – логарифмической, которая воспринимает время относительно прожитых лет.

Для пятилетнего ребенка один год – это 20% его жизни, тогда как для пятидесятилетнего – лишь 2%. Поэтому годы естественно кажутся короче, чем старше становится человек.

Авторы исследования отмечают, что мы все еще можем влиять на субъективное ощущение времени.

По словам соавтора работы Линды Геерлигс из университета Радбауд (Нидерланды), новизна и эмоциональность событий помогают "растянуть" ощущение времени.

Путешествия, обучение, новые хобби или искренние социальные взаимодействия стимулируют мозг чаще переходить между состояниями активности, формируя больше "событий" в памяти. Такие периоды кажутся длиннее и насыщеннее, даже если длятся коротко.

