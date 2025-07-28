Сон более 9 часов увеличивает риск смерти: выводы ученых

Недостаток сна считается вредным для здоровья. Он связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, нарушений психического здоровья и преждевременной смерти.

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Однако, как свидетельствуют результаты последних исследований, чрезмерная продолжительность сна также увеличивает риск смерти. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Что говорят исследования

В недавнем метаанализе, который охватывал 79 исследований, было установлено, что:

люди, которые спали менее 7 часов в сутки, имели на 14% выше риск смерти по сравнению с теми, кто спал 7–8 часов;

по сравнению с теми, кто спал 7–8 часов; в то же время участники, которые спали более 9 часов, имели на 34% более высокий риск смерти.

Эти выводы подтверждаются аналогичным анализом 2018 года, который охватывал 74 исследования: чрезмерная продолжительность сна была связана с ростом риска смерти на 14%.

Возможные объяснения

Ученые отмечают, что долгий сон не обязательно является причиной проблем со здоровьем – он может быть симптомом уже имеющихся нарушений. В частности:

Хронические болезни (например, депрессия, боль, метаболические нарушения) могут заставлять человека спать дольше.

Люди с нарушением качества сна могут оставаться в постели больше времени, чтобы компенсировать недостаток отдыха.

Существует также связь между длительным сном и факторами риска, такими как ожирение, малоподвижный образ жизни или курение.

Таким образом, сон более 9 часов может быть следствием имеющихся состояний, а не их причиной.

Сколько нужно спать

По рекомендациям Фонда здорового сна, взрослым следует спать от 7 до 9 часов в сутки. Для подростков норма выше – 8–10 часов, тогда как у пожилых людей она остается неизменной, если нет сопутствующих нарушений сна.

Однако важно учитывать не только продолжительность, но и качество сна – непрерывность, регулярность и соответствие биологическим ритмам.

Рекомендации

Специалисты советуют:

придерживаться постоянного режима сна и пробуждения;

уменьшить использование экранов за час до сна;

обеспечить тишину, темноту и комфорт в спальне;

быть физически активными днем и находиться на солнце;

обращать внимание на сигналы организма – регулярное превышение нормы сна может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

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