Почему мужчины в среднем выше женщин: научное объяснение

То, что мужчины в среднем выше женщин, мы воспринимаем как аксиому – типичную характеристику людей, как биологического вида. Но в биологии не бывает ничего случайного, поэтому ученые задумались, почему так сложилось.

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Усредненные данные показывают, что мужчины обычно выше женщин на 13 сантиметров. И издание Live Science решило поинтересоваться у исследователей, в чем может быть причина такого выраженного полового диморфизма.

Если говорить коротко, точного объяснения у науки на сегодня нет. Но есть несколько очень интересных гипотез. Несмотря на то, что эта сцепленная с полом разница в росте существует во всем мире, у нас все еще нет полного научного понимания того, почему это так. Подсказку для разгадки этой тайны дают сцепленные с полом гены и некоторые гормоны.

Рост – это сложная черта, на которую влияют многие факторы. Конечно, одним из основных является генетика. Гены как на сцепленных с полом, так и на обычных хромосомах помогают определять, каким должен быть рост человека. В норме каждый ребенок получает от родителей два набора хромосом: 23 от матери и 23 от отца. Две из этих хромосом являются половыми: у женщин, как правило, это XX, а у мужчин – XY. Родители часто вносят гены, соответствующие их собственным чертам, поэтому обычно у более высоких родителей будут более высокие дети, чем у более низких родителей.

Исследования однояйцевых близнецов показали, что рост наследуется примерно на 80%. То есть около 80% различий в росте можно отнести к работе генов.

Но какие именно гены влияют на рост, определить достаточно сложно. "Рост – это известный полигенный признак", – сказал Александр Берри, ученый-биоинформатик из колледжа медицинских наук Гейзингера в Пенсильвании. Это означает, что на формирование этого признака влияют многие гены. Высота тела человека может сильно варьироваться в зависимости от тысяч генов, влияющих на него по всему геному. "Исследования ассоциаций по всему геному, которые изучают рост, находят совпадения по всему геному", – сказал Берри.

В одной статье 2022 года, которая вышла в журнале Nature, ученые рассказали об обнаружении 12 111 мест в геноме, где один нуклеотид G, A, T или C в последовательности ДНК варьируется и в значительной степени связан с ростом.

Один из наиболее изученных генов, связанных с ростом, называется SHOX, он находится как на X, так и на Y-хромосомах. По оценкам ученых, SHOX составляет около 25% от средней разницы в 13 сантиметров между мужчинами и женщинами, сказал Берри. Он добавил, что варианты генов, при которых SHOX теряет свою функцию на X или Y хромосоме, могут привести к значительному снижению роста. Например, генетическое заболевание дисхондростеоз Лери-Вейля, которое вызывается мутировавшим геном SHOX, влияет на рост костей и приводит к низкорослости.

Еще одно место для исследования разницы в росте – люди с анеуплоидией половых хромосом или нетипичным числом хромосом, таким как XXX или XXY. В статье, опубликованной в мае 2025 года в журнале PNAS, Берри и его команда изложили результаты изучения 928 605 человек, используя данные из трех биобанков. Из этой группы у 1225 человек была анеуплоидия половых хромосом. У этих людей исследователи изучали, как количество генов влияет на эти половые хромосомы. Другими словами, как большее или меньшее число определенных генов на этих дополнительных или отсутствующих X и Y повлияли на рост?

Результаты пролили свет на то, как SHOX влияет на рост среднестатистических мужчин и женщин. Команда обнаружила, что большее количество хромосом Y имело большее влияние, чем большее количество хромосом X. В целом, люди с дополнительными хромосомами Y, как правило, были выше, чем люди с дополнительными хромосомами X. Это частично связано с тем, что у людей с хромосомами XX есть одна неактивная X. Но у людей с хромосомами XY есть два набора транскрибирующих генов SHOX. Для среднестатистических мужчин и женщин это открытие подтверждает, что экспрессия SHOX происходит с большей скоростью у людей с хромосомами XY, чем у людей с хромосомами XX.

Но Берри предупредил, что это открытие не означает, что сама хромосома Y является ответственной за это различие. "Наши данные вообще этого не показывают", – сказал он. SHOX встречается как на X, так и на Y-хромосомах, поэтому его влияние на рост не является уникальным для мужчин. Однако Берри сказал, что могут быть специфические кодировки Y-хромосомы, которые влияют на гормоны, такие как тестостерон, который, в свою очередь, может влиять на высоту тела. Тестостерон это гормон, который вырабатывают как мужские, так и женские половые органы, хотя у мужчин его от природы больше. Будучи андрогеном, он отвечает за развитие типично мужских характеристик, таких как более низкий голос и большее количество волос на теле.

"Вероятно, другие гены на Y-хромосоме влияют на выработку гормонов, прямо или косвенно", – добавил ученый. И заметил, что связь между гормонами и ростом сложная, чтобы делать по этому поводу простые выводы.

Другие гормоны также оказывают влияние на размеры нашего тела. Так гормон роста человека вырабатывается гипофизом, способствуя росту детей. А инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) опосредует эффекты гормона роста человека, причем оба достигают пика в период полового созревания.

Но в истории гормонов и роста "эстроген является звездой", – сказала Холли Дансворт, профессор антропологии в Университете Род-Айленда. По ее словам, эстроген, вырабатываемый как у мужчин, так и у женщин в период полового созревания, "является основным фактором роста длинных костей".

Когда доходит до увеличения костей, эстроген работает в две фазы. Первая фаза связана с процессом роста. Во время второй фазы в конце концов эстрогена становится так много, что кости затвердевают или срастаются, сказала Дансворт. Когда выработка эстрогена достигает пика у подростков, их кости приобретают свою твердость. Выработка эстрогена достигает пика раньше у женщин по сравнению с мужчинами, которые продолжают расти.

Дансворт является автором статьи 2020 года, опубликованной в журнале Evolutionary Anthropology, в которой исследуется роль эстрогена в разнице в росте между мужчинами и женщинами. Важно то, что эта гипотеза утверждает, что эстроген может частично объяснить разницу в росте, в отличие от эволюционных предположений о том, что мужчины, как более агрессивный пол, просто эволюционировали, чтобы быть выше.

Тем не менее, пол человека – не единственный фактор, влияющий на рост, ведь мы видим, что некоторые женщины могут быть выше мужчин.

Кроме генетики и гормонов, окружающая среда также играет важную роль. Поскольку рост на 80% наследуется, 20% приписывается факторам окружающей среды, таким как питание и климат. Такое сочетание факторов затрудняет для исследователей окончательный ответ на вопрос, почему мужчины, как правило, выше женщин. Но Берри считает, что другой фактор – экспрессия генов – может стать следующим ключом к этой загадке. "Я думаю, что мы могли бы обнаружить, с помощью некоторых более масштабных исследований экспрессии генов, что вариации роста даже среди людей с одинаковыми хромосомами отличаются из-за экспрессии генов", – сказал ученый.

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