Является ли чувство юмора наследственным: что говорят ученые

То, что мы наследуем от своих родителей внешность и определенные черты характера очевидно нам и без исследований генетиков. Но что, если ваши родители имеют специфическое чувство юмора, которое чаще вызывает конфузы, чем смех – неужели вы тоже рискуете унаследовать эту черту?

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Свежая научная работа указывает, что комедийный талант не является чем-то, что можно передать по наследству. Как пишет издание MailOnline, в первом в истории исследовании, посвященном влиянию генов и окружающей среды на формирование чувства юмора, ученые сравнили более тысячи близнецов, попросив их придумать забавные подписи к шаржам и карикатурам. Результаты, которые исследователи опубликовали в журнале Twin Research and Human Genetics, показали, что нет доказательств того, что юмористические таланты (или же их отсутствие) можно унаследовать.

В исследовании участвовали как однояйцевые близнецы, которые на 100% совпадают по ДНК, так и неоднояйцевые близнецы, которые не имеют идентичной внешности и разделяют друг с другом примерно 50% ДНК. Если бы комедийные способности были чем-то, что можно унаследовать, исследователи бы увидели большее сходство в чувстве юмора между идентичными близнецами по сравнению с неидентичными близнецами.

Вместо этого они выяснили, что во всех парах близнецов люди разделяли одинаковый уровень комедийных способностей. Это свидетельствует о том, что юмор формируется средой, например, взрослением в одном доме, а не генетикой, заявила команда исследователей.

Впрочем, авторы работы отметили, что небольшой генетический эффект на развитие комедийного таланта нельзя исключать. Результаты показывают, что причины, по которым мы способны придумывать смешные шутки, могут быть сложнее для оценки, чем другие когнитивные способности. Этим также можно объяснить редкость такого явления, как наличие нескольких успешных комиков в одной семье. При том, что актеры музыканты или писатели могут формировать даже целые династии.

Доктор Джил Грингросс с факультета психологии Университета Аберистуита, который возглавил исследование, объяснил – мы все еще мало знаем о том, как развивается наше чувство юмора или о том, почему один брат или сестра могут шутить лучше своих сиблингов. "Вывод нашего исследования о том, что эти таланты не наследуются, является странным, поскольку противоречит большинству исследований наследуемости когнитивных способностей, таких как креативность и математические навыки. Так что это действительно интересно. Но поскольку это первое исследование такого рода, эти результаты следует интерпретировать осторожно", – сказал ученый.

Он пояснил, что, хотя просто рассказывать шутки может показаться несложным занятием, хорошее чувство юмора — это сложная и уникальная черта, на которую влияет ряд психологических атрибутов и характеристик личности. "Оно отличается в различных социальных контекстах, например, когда идешь на свидание или развлекаешься", – сказал исследователь.

"Что интересно в этом исследовании, так это то, что оно поднимает вопрос: если наше чувство юмора не передается от родителей, а исходит из нашей среды, что именно делает нас остроумными?", – добавил он.

Результаты недавно проведенной работы также влияют на то, как ученые думают о роли юмора в эволюции и формировании романтических связей. "Эти ранние результаты также бросают вызов общепринятой эволюционной основе юмора. Отличное чувство юмора может помочь снять напряжение в опасных ситуациях, способствовать сотрудничеству, разрушать межличностные барьеры и привлекать партнеров – все это повышает выживание и воспроизводство. В этом также есть интригующие аспекты свиданий и спаривания", – сказал доктор Грингросс.

Он также напомнил, что более ранние работы показали, что женщины больше ценят наличие комедийного таланта у мужчины. А мужчинам при этом кажется важной способность женщин ценить их юмор. "Мужчины испытывают более сильное давление отбора, чтобы быть смешными, чтобы впечатлять женщин, что приводит к тому, что у мужчин в среднем немного выше способности к юмору – вывод, подтвержденный нашим исследованием", – объяснил ученый. Доктор Грингросс также напомнил, что мужчины в целом оценивают себя как более смешных, чем женщины, что, вероятно, отражает осознание важности чувства юмора в выборе партнера для женщины.

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