Почему мумию 'Башири' называют самой загадочной в мире: ни один ученый не решился ее разбинтовать

Мумией "Башири", которую называют самой загадочной в мире, больше века интересуются египтологи, но ни один специалист никогда не решался ее разбинтовать. Техника, используемая для ее обертывания, ранее не встречалась в других мумиях: бинты на лице расположены в затейливом узоре, напоминающем знаменитые египетские пирамиды.

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Как пишет MailOnline, по словам ученых, развертывание мумии было бы самым легким способом узнать больше об лежащих внутри останках. Но повреждение бинтов может уничтожить единственное известное доказательство этой конкретной техники бальзамирования.

Поэтому ученые нашли другие способы заглянуть внутрь, найдя некоторые подсказки по поводу того, кем мог быть этот человек. Для этого они использовали компьютерную томографию и рентген. Это позволило исследователям определить, что мумия Башири когда-то являлась человеком ростом около 1,70 метров.

Мумия датируется эпохой Птолемеев между вторым и началом третьего столетия до нашей эры. В это время мастерство и утонченность практики мумификации достигли своего пика.

Обнаружена она была известным египтологом Говардом Картером в 1919 году в районе Долины Царей в Луксоре, за три года до того, как он открыл роскошную гробницу короля Тутанхамона. Чрезвычайное усердие, с которым оно было завернуто, свидетельствует о том, что это лицо имело большое значение в древнеегипетском обществе.

Согласно информации Египетского музея, наблюдение за изысканным внешним видом мумии также открывает тайны о статусе этого человека при жизни.

Эта мумия имеет широкий воротник, прикрывающий грудь, сделанный из нескольких рядов бусин и застежками в виде головы сокола, фартук, покрывающий тело, содержит различные рисунки, в том числе мумии лежащей на кровати в окружении богинь Исиды и Нефтиды, а также четырех сыновей Гора, бога царства, и обшивку ног, которую украшают два изображения погребального бога Анубиса. Все эти детали позволяют предположить, что это был богатый и важный человек, однако они не приближают экспертов к определению имени.

Единственной зацепкой является наскоро написанная надпись внутри гробницы, которая может означать "Башири" или "Нену", но эксперты так и не смогли прийти к единому мнению относительно ее толкования.

Поскольку эксперты продолжают исследовать эти останки с помощью неинвазивных методов, они могут обнаружить больше подсказок по поводу того, кем была эта мумия. Но к тому времени Башире будет оставаться окутанной тайной.

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