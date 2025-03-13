В Китае обнаружили 2200-летнюю могилу с женщиной, зубы которой были окрашены красным веществом

Археологи в Китае обнаружили уникальное 2200-летнее захоронение женщины. Ее зубы окрашены киноваром – токсичным веществом красного цвета, содержащим ртуть.

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Этот минерал использовали, по крайней мере, с девятого тысячелетия до нашей эры. Как пишет Live Science, это впервые он обнаружен на человеческих зубах в религиозных церемониях, искусстве, росписи тела и письмах.

"Это первый и единственный известный случай использования киновари для окрашивания зубов в древности и во всем мире", – прокомментировала исследование старший автор Цянь Ван, профессор биомедицинских наук в Стоматологическом колледже Техасского университета A&M.

Во время раскопок на кладбище в городе Турпан на северо-западе Китая археологи обнаружили необычные останки. В ходе исследования они пришли к выводу, что умершие были людьми гуши, которые придерживались культуры Субейси – скотоводческая культура верховой езды, в которой женщины ездили на лошадях в седлах, она процветала в городе Турпан почти 3000 лет назад.

В одной из могил на кладбище были останки четырех человек, один скелет выделялся тем, что его зубы имели следы красного пигмента. Анатомический анализ показал, что этот человек был женщиной и умер в возрасте от 20 до 25 лет. Ученые соскоблили образец красного пигмента и исследовали его тремя разными методами спектроскопии, которые могут обнаружить состав химических веществ в образце.

Анализ показал, что пигментом была киноварь, которая была смешана с животным белком, возможно, яичным желтком или белком, чтобы им можно было нарисовать зубы женщины.

Использование киновари для этой местности является аномалией, поскольку регион Синьцзян не является его источником. Однако, как объясняют исследователи, в древности его добывали и продавали вдоль Шелкового пути. Китай и Европа, начало и конец Шелкового пути, были двумя важнейшими районами производства киновари на этом торговом пути. Так что вполне возможно, что киноварь из Турпанского кладбища прибыла из Европы, Западной Азии или других регионов Китая, например юго-запада, где исторически добывали киноварь.

Хотя неизвестно почему зубы женщины были окрашены в красный цвет, ученая сказала, что это могло быть связано с косметическими улучшениями, социальным статусом, шаманством, или какой-то комбинацией. По ее мнению, вполне возможно, что при жизни у этой женщины был рисунок на лице или татуировка, прическа, головные уборы и костюмы, которые дополняли ее красные зубы.

Совторник исследования Ли Сун, профессор геологии колледжа Коллин в Техасе, подчеркнула опасную природу применения киновари. Она отметила, что на протяжении всего процесса, от приготовления красного пигмента до его нанесения (вероятно несколько раз) в рот, женщина с красными зубами и ее помощники могли вдыхать мелкие частицы киновари или пары ртути. По данным Всемирной организации здравоохранения, вдыхание этих веществ связано с вредными неврологическими эффектами, такими как головные боли, бессонница, тремор, а также когнитивные и моторные дисфункции.

Тем не менее Ван и ее команда не нашли никаких доказательств отравления ртутью в ее костях, хотя есть косвенные доказательства того, что она неоднократно применяла киноварь в течение жизни. "Никаких следов ртути в ее нижней челюсти, ребрах и бедренной кости обнаружено не было. Возможно, вещество не было на его зубах достаточно долго, чтобы позволить токсину сконцентрироваться на уровне, который можно обнаружить", – сказала ученая.

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