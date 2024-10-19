Назван лучший фильм ужасов на Netflix, который можно посмотреть прямо сейчас. Видео

Испанский фильм ужасов "Платформа 2" назван лучшим на Netflix, согласно публичной системе рейтинга платформы. Научно-фантастический фильм ужасов является приквелом к "Платформе" ("El hoyo") 2019 года.

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Это психологический триллер 2024 от режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии, и его можно посмотреть на Netflix уже сейчас. Вообще жанр "психологический триллер" является одним из наиболее популярных среди поточных сервисов, таких как Hulu, Max, Peacock и Prime Video, пишет Huff Post.

Сюжет фильма рассказывает о заключенных, живущих в высокой башне с одной камерой на каждый уровень. Жители этого "Вертикального центра самоуправления" могут есть только с платформы, которая спускается сверху донизу и делает двухминутные остановки на каждом уровне.

Согласно системе, верхние этажи снабжены разнообразной пищей, в то время как нижние пухнут от голода. Раз в месяц происходит рандомная ротация, но если ты в самом дне, то этот месяц еще нужно как-то продержаться.

И новая заключенная выступает против этой системы, установленной таинственным лидером в тюрьме.

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