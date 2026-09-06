Почему бывает трудно заснуть на новом месте: есть научное объяснение

Многие люди замечали, что в отеле, съемной квартире или даже в гостях заснуть бывает сложнее, чем в собственной постели. Причина может заключаться не только в неудобном матрасе или непривычных звуках, ведь мозг также реагирует на смену обстановки.

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Исследователи называют это явление "эффектом первой ночи" и считают его важным фактором при изучении сна. Оказывается, в незнакомом месте мозг может частично оставаться начеку, даже когда тело уже готовится к отдыху, пишет издание IFLScience.

Что такое "эффект первой ночи"

Это явление впервые описали еще в 1964 году, а впоследствии оно стало важной темой для исследований сна. Дело в том, что человек, ночующий в непривычной обстановке, может спать иначе, чем дома. Из-за этого результаты исследований или диагностики нарушений сна могут быть неточными, если участнику не дать времени на адаптацию.

Исследование, результаты которого обсуждались в специальном выпуске журнала SLEEP в 2024 году, показало, что эффект первой ночи может проявляться даже тогда, когда человек находится в относительно знакомой обстановке. Участники эксперимента проводили ночи как в лаборатории сна, так и в своих домах, что позволило исследователям проследить особенности их отдыха.

Именно поэтому в лабораториях участникам часто дают возможность сначала привыкнуть к помещению и оборудованию. Такой период акклиматизации помогает получить точные данные о том, как человек спит в обычных условиях.

Мозг включает "ночной режим"

Одним из возможных объяснений эффекта первой ночи является повышенная настороженность мозга. Исследователь Ахмад Маели объяснял Associated Press, что для мозга новое место не сразу воспринимается как полностью безопасное. Неважно, комфортабельный ли это отель или совершенно незнакомая обстановка – организму нужно время, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.

У некоторых людей такая реакция почти незаметна: они могут потерять всего несколько минут сна. Другие же долго не могут расслабиться, часто просыпаются или часами ворочаются в постели.

Интересные результаты получили ученые из Университета Брауна в 2016 году. В ходе исследования мозг 35 здоровых добровольцев сканировали во время сна, и выяснилось, что в первую ночь в незнакомом месте оба его полушария отдыхали по-разному. Левое полушарие оставалось более активным, чем правое, что исследователи сравнили с механизмом "ночного дежурства".

Подобный принцип известен в животном мире: некоторые птицы и морские млекопитающие способны отдыхать только одним полушарием мозга, оставляя другое активным для контроля окружающей среды. У людей этот механизм не является столь полноценным однополушарным сном, однако определённое сходство дало ученым основание использовать метафору "ночного дежурства".

Как быстрее заснуть в незнакомом месте

Если проблемы со сном возникают именно из-за новой ситуации, обычно они проходят после адаптации. В то же время есть несколько способов сделать первую ночь более комфортной. Перед сном стоит отложить электронные устройства, уменьшить количество раздражителей и выделить время на спокойный вечерний ритуал – например, теплую ванну или медитацию.

Важное значение имеют и привычные условия. Кому-то помогают знакомые звуки, успокаивающий аромат или любимая подушка, которую можно взять с собой в поездку. Температура в комнате также влияет на комфорт во время сна; часто оптимальным ориентиром называют около 16-18 °C, хотя индивидуальные потребности могут отличаться.

Если на следующий день запланирована важная встреча, конференция или другое мероприятие, специалисты советуют по возможности приехать на день раньше. Дополнительная ночь дает мозгу время привыкнуть к новому помещению, а человеку – возможность подойти к важному событию после более привычного и полноценного отдыха.

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