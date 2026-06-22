Простой трюк, который поможет справиться с бессонницей: он спасет вас от самих себя

По словам специалиста по бессоннице, людям, которые регулярно не спят в 3 часа ночи, может помочь простой дневной распорядок.

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Так, Кэтрин Пинкхем, основательница клиники по лечению бессонницы, рассказала, что выделение времени для записи тревожных мыслей в течение дня может помочь предотвратить их повторное появление рано утром. Она предупредила, что без этого простого способа выражения их мозг может начать думать об этих проблемах ночью, пишет Express.

"Если вы осознаете, что просыпаетесь в 2 или 3 часа ночи, и ваши мысли работают на полную, то я бы призвала всех в течение дня найти время, ручку и бумагу и записать то, что у вас на уме", – пояснила она.

В течение дня такие факторы, как телефон или повседневные дела, могут помочь отвлечься от забот. Однако, если эта тенденция сохранится, пробуждение в 2 часа ночи может постепенно превратиться в обычное время для беспокойства ночью, которое эксперт называет "окном беспокойства".

Также существует распространенное мнение, что ранний отход ко сну автоматически приводит к увеличению продолжительности сна, но это не обязательно так.

"Здесь бывает так, что если мы ложимся спать рано, чтобы попытаться поспать подольше, мы в итоге проводим больше времени в постели без сна", – сказала специалистка.

Поэтому она советует все же ложиться спать чуть позже, чтобы ночью не просыпаться и не смотреть в потолок.

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