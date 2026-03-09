Переход на летнее время может навредить здоровью: ученые сказали, как этого избежать

Переход на летнее время ежегодно заставляет миллионы людей менять свой привычный режим дня. Из-за перевода часов весной люди теряют один час сна, что может негативно влиять на организм.

Видео дня

Ученые отмечают, что такое изменение нарушает естественные биологические ритмы человека. Именно поэтому после перевода часов многие люди чувствуют усталость, раздражительность и проблемы со сном, пишет ScienceAlert.

Как смена времени влияет на организм

Организм человека работает по так называемому циркадному ритму – примерно 24-часовому циклу, который регулирует сон и бодрость. Этот механизм в значительной степени зависит от естественного света.

После перехода на летнее время утра становятся темнее, а вечера – светлее. Из-за этого мозг получает другие сигналы о времени отдыха, и внутренние часы могут временно потерять баланс. В результате организму иногда требуется несколько недель, чтобы полностью приспособиться к новому режиму.

Отмечается, что в первые дни после смены времени может расти количество дорожно-транспортных происшествий. Причиной этого часто становится недосыпание и снижение концентрации внимания.

Кроме того, ученые заметили связь между переходом на летнее время и повышением количества сердечных приступов и инсультов. Чаще всего такие случаи фиксируют в первые дни после перевода часов, когда организм еще не успел адаптироваться к новому графику.

Почему нарушение сна опасно

Недостаточное количество сна может негативно влиять на различные системы организма. Оно связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением памяти и концентрации, а также проблемами с обменом веществ.

Кроме того, циркадный ритм регулирует не только сон. Он влияет на работу сердца, уровень гормонов, артериальное давление и даже скорость метаболизма.

Как легче адаптироваться к новому времени

Эксперты советуют постепенно готовить организм к переходу на летнее время. Например, можно ложиться спать немного раньше за несколько дней до смены часов.

Также важно проводить больше времени на утреннем солнечном свете, ведь он помогает быстрее восстановить естественный ритм организма. Специалисты рекомендуют избегать чрезмерного кофеина, дневного сна и яркого света от экранов вечером, чтобы облегчить засыпание и быстрее приспособиться к новому графику.

OBOZ.UA писал, когда в 2026 году украинцы перейдут на летнее время.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.