Переход на летнее время: изменилась ли процедура в Украине

Вопрос отмены сезонного перевода часов в Украине остается одной из активно обсуждаемых тем последних лет. И на официальном уровне даже были приняты определенные соответствующие решения.

Что именно это были за решения и на каком этапе сейчас находится инициатива, разбирался OBOZ.UА. Рассказываем также, надо ли будет переводить стрелки в конце марта на летнее время.

Позиция государства

Еще летом 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11075, который имел целью навсегда зафиксировать в стране "зимнее" время (UTC+2) как единое киевское. Парламентарии мотивировали это решение заботой о здоровье граждан, поскольку резкая смена биоритмов дважды в год негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и общее самочувствие населения. Кроме того, отмечалась экономическая целесообразность и отсутствие реальной энергосберегающей выгоды от перехода на летнее время в современных условиях.

Несмотря на то, что документ был официально принят, он до сих пор не вступил в силу. Для окончательной отмены процедуры не хватает подписи президента Владимира Зеленского. Поскольку законопроект остался в статусе ожидания, в Украине продолжает действовать постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года. Согласно этому документу, порядок исчисления времени в стране предусматривает ежегодный перевод стрелок часов в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Кроме того, значительная часть общества выступила против фиксации именно зимнего времени, поскольку это привело бы к слишком ранним рассветам и сокращению световых вечеров летом (так на востоке в июне солнце восходило бы в 3 ночи). Критики отмечали, что такой шаг заставил бы украинцев раньше включать освещение, что в условиях дефицита электроэнергии выглядело экономически нецелесообразным. Именно эти дискуссии и опасения бизнеса считают одной из ключевых причин, почему закон об отмене перевода стрелок до сих пор не получил подписи президента.

Когда переводим стрелки на летнее время в марте 2026 года

Таким образом, этой весной переход на летнее время состоится по традиционному графику – в ночь с последней субботы на последнее воскресенье марта. В этом году эта дата выпадает на 29 марта. В 3:00 по местному времени стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед. Это означает, что световой день по ощущениям удлинится, однако фактическое время для отдыха этой ночью сократится на один час.

Современная техника, в частности смартфоны, компьютеры, планшеты и "умные" часы, запрограммирована на автоматическое обновление времени согласно международным стандартам часовых поясов. Поэтому пользователям не придется вносить изменения вручную, если в настройках устройств активировано автоматическое определение даты и времени. Однако владельцам механических часов и бытовой техники без доступа к интернету придется скорректировать время самостоятельно утром 29 марта или заранее – вечером 28 марта.

Стоит добавить, что Украина не единственная в своем решении продолжать сезонные изменения. Большинство стран Европейского Союза также придерживаются этой практики, несмотря на длительные дискуссии в Европарламенте относительно ее целесообразности. Таким образом, временная синхронизация с европейскими партнерами пока сохраняется в полном объеме.

