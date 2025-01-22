Парализованный мужчина смог управлять дроном только силой мысли: как работает 'беспрецедентная' технология. Видео

Благодаря "беспрецедентной" технологии парализованный мужчина смог управлять виртуальным квадрокоптером лишь силой мысли. Дрон двигался с невероятной точностью.

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Интерфейс мозг-компьютер, хирургически установленный в участника исследования с тетраплегией и параличом всех четырех конечностей, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над виртуальным квадрокоптером. Мужчина управлял устройством, просто подумав о том, чтобы двигать его пальцами, которые на самом деле не реагируют, пишет TechnologyNetworks.

По словам ученых, новейшая технология делит руку на три части: большой палец и две пары пальцев (указательный и средний, безымянный и малый). Каждая часть может двигаться как вертикально, так и горизонтально.

Когда участник думает о перемещении трех групп, иногда одновременно, виртуальный квадрокоптер отвечает, маневрируя через виртуальную полосу помех, описывают специалисты.

Ученые отмечают, что это отличная возможность людям с параличом наслаждаться играми с друзьями, а также эта технология демонстрирует потенциал для выполнения удаленной работы.

"Это большая степень функциональности, чем что-либо, что раньше базировалось на движениях пальцев", – сказал доцент кафедры нейрохирургии и биомедицинской инженерии университета Мэтью Уилси.

Ученые считают, что для восстановления высокофункционального контроля тонкой моторики электроды нужно разместить поближе к нейронам. Новое исследование отмечает шестикратное улучшение производительности полета квадрокоптера путем считывания сигналов непосредственно от моторных пользовательских нейронов.

Чтобы подготовить интерфейс, пациенты проходят хирургическую процедуру, в ходе которой электроды помещаются в моторную кору головного мозга. Электроды подключены к подставке, которая прикреплена к черепу и выходит из кожи, что позволяет подключиться к компьютеру, говорят специалисты.

"Прибор использует сигналы, созданные в моторной коре головного мозга, которые возникают просто тогда, когда участник пытается двигать пальцами, и использует искусственную нейронную сеть. Тогда мы посылаем сигнал для управления виртуальным квадрокоптером", – объяснил Уилси.

"Симуляция квадрокоптера не была произвольным выбором, участник эксперимента имел страсть к полетам и хотел летать", – отметил соавтор исследования и компьютерный ученый из Стэнфордского университета Дональд Авансино.

Профессор нейрохирургии Стэнфордского университета, еще один соавтор исследования Джейми Хендерсон подчеркнул, что парализованный человек, который может подключиться к компьютеру и управлять виртуальным транспортным средством, просто думая, в конце концов может быть способен на значительно больше, например, создавать музыку.

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