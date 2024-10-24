Ученые оживили мозг свиньи спустя почти час после ее смерти: почему это может стать прорывом в науке

Ученые возобновили активность в мозге свиней спустя почти час после прекращения кровообращения. В некоторых случаях функциональность поддерживалась часами благодаря неожиданным открытиям исследователей в Китае.

Видео дня

Это достижение представляет собой огромный прорыв в разработке способов восстановления функции мозга после внезапной остановки сердца пациента. То есть врачи смогут расширить короткое окно для успешной реанимации пациентов после остановки сердца, пишет Science Alert.

Этого результата ученые достигли включением невредимой печени пациента в систему жизнеобеспечения, которая используется для восстановления работы мозга по истечении времени.

В последние годы ученые использовали модели свиней для тестирования методов ограничения травм головного мозга. Под наблюдением врача Сяошуня Хэ из Университета Сунь Ятсена в Китае команда ученых обратилась к исследованию животных, чтобы попытаться понять роль печени в восстановлении мозга после ишемии из-за остановки сердца.

Используя 17 тибетских мини-свиней, выращенных в лаборатории, команда сравнила включение печени при потере кровообращения. В одной серии экспериментов две группы свиней подвергали ишемии мозга в течение 30 минут, одна из групп также подвергалась ишемии печени, а другая – нет. Тем временем контрольная группа не испытала ни одной ишемии.

Когда свиней эвтаназировали и исследовали их мозг, оказалось, что контрольная группа имела малейшие повреждения мозга. Но группа, которая не подвергалась ишемии печени, показала значительно меньшие повреждения мозга, чем группа, испытавшая ишемию.

Следующим этапом исследования была попытка включить невредимую печень в систему жизнеобеспечения, чтобы оживить мозг, который был полностью удален в эвтаназированной свинье. Вряд ли такой сценарий применим для лечения людей, но он помогает ученым понять, в каких случаях реанимация может быть жизнеспособной.

Основная система жизнеобеспечения включала искусственное сердце и легкие, помогавшие перекачивать жидкость через мозг. Для одной группы в систему была интегрирована свиньи печень, известная как перфузия головного мозга с помощью печени в нормотермической машине.

Первоначально мозг был подключен к системам жизнеобеспечения через 10 минут после начала процедуры жизнеобеспечения. В системе без печени электрическая активность в мозге появлялась в течение получаса, затем снижалась со временем.

Команда также экспериментировала с разными задержками, подключая мозг к системе с поддержкой печени с интервалами в 30 минут, 50 минут, 60 минут и 240 минут. Самый длинный интервал, оказавшийся наиболее многообещающим, был через 50 минут после лишения крови: мозг перезапускал электрическую активность и поддерживался в таком состоянии в течение шести часов, пока эксперимент не был завершен.

Кроме того, к мозгу, лишенному кислорода в течение 60 минут, активность вернулась всего на три часа, прежде чем погасла, что указывает на критический интервал, в котором реанимация может быть успешной с добавлением функционирующей печени.

Эти результаты, по мнению исследователей, свидетельствуют о том, что печень играет немаловажную роль в развитии травмы мозга после остановки сердца. Полученные результаты открывают новые пути исследования черепно-мозговых травм и, как мы надеемся, могут улучшить показатели выживания и результаты выздоровления пациентов в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит сердце человека изнутри. Ученые показали разницу между здоровым и больным органом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!