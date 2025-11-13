На спутнике Сатурна может быть жизнь: что обнаружили ученые

Открытие внеземной жизни является одной из самых захватывающих целей современной науки, и спутник Сатурна Энцелад давно считается главным кандидатом. Новые данные, полученные в ходе миссии Cassini NASA, обнаружили утечку тепла из Северного полюса этого ледяного небесного тела, что стало ключом к пониманию его внутренней динамики.

Эти измерения свидетельствуют, что огромный подземный океан Энцелада может иметь гораздо более стабильный климат, чем считалось ранее. Хотя ледяная поверхность спутника является бесплодной, его скрытый океан содержит все необходимые химические части для жизни, а теперь доказано, что он имеет и стабильную среду для ее развития, пишет Daily Mail.

Ключевым вопросом для ученых до недавнего времени оставалась стабильность внутренней температуры Энцелада. Как пояснила доктор Карли Ховетт из Оксфордского университета, "жизнь любит стабильность для выживания". Если бы спутник терял больше энергии, чем получал, его океан в конце концов замерз бы. Напротив, избыток энергии мог бы изменить температуру и химический состав океана, растапливая ледяную оболочку.

Энцелад, шестой по величине спутник Сатурна (диаметр около 500 км), получает тепло благодаря процессу, известному как приливное нагревание. Гравитация Сатурна сжимает и растягивает спутник, генерируя тепловую энергию. Эта энергия является критически важной, поскольку она не дает глобальному океану полностью замерзнуть.

Предыдущие исследования сосредотачивались на оценке потерь энергии через активный Южный полюс, где струи воды постоянно извергаются через трещины, известные как "тигровые полосы". Однако, определить общие потери энергии из океана, который нагревает весь ледниковый щит одновременно, было чрезвычайно сложно.

Именно поэтому исследователи обратили внимание на Северный полярный регион, который отвечал требованиям: там ожидались самые низкие температуры, где легче всего заметить незначительные повышения температуры от внутреннего нагрева.

Используя измерения космического аппарата Cassini, ученые сравнили температуру поверхности Северного полюса глубокой зимой и летом. Результаты показали, что поверхность вокруг полюса была примерно на 7 Кельвинов теплее, чем ожидалось.

На основе этих данных исследователи смогли подсчитать, что Луна теряет 46 милливатт энергии на квадратный метр с Северного полюса. В сочетании с известными потерями энергии от активного Южного полюса, общие потери энергии Энцелада составляют 54 гигаватта.

Эта цифра почти точно соответствует расчетному общему вкладу энергии от приливного потепления, что является прямым доказательством сбалансированности теплового режима спутника. Доктор Ховетт подтверждает, что это "подтверждает то, что на Энцеладе есть долговечный и стабильный океан, в котором жизнь имеет больше шансов на эволюцию".

Энцелад является ледяным спутником с гидротермальной активностью — редкой комбинацией, которая создает идеальные условия. Наблюдения NASA показали, что шлейфы, которые выбрасываются из океана, содержат органические соединения, летучие газы, углекислый газ, соли и кремнезем. На нашей планете микробы либо производят эти соединения, либо используют их для роста, что является весомым аргументом в пользу существования микроорганизмов в скрытом океане Энцелада.

Ученые пока не могут сказать, как может выглядеть эта жизнь, но предполагают, что она может иметь общие черты с жизнью на Земле. Доктор Ховетт отмечает, что жизнь на Энцеладе может быть похожа на ту, что существует вокруг глубоких гидротермальных источников Земли, где обитают креветки, крабы и омары, приспособленные к экстремальным условиям.

