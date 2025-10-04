Особенно страдают женщины: ученые узнали, как именно магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут оказать серьезное влияние на здоровье человека. И особенно чувствительными к этим изменениям оказались женщины.

К такому выводу пришли ученые Национального института космических исследований Бразилии (INPE). Результаты их исследования опубликованы в журнале Communications Medicine.

Как магнитные бури влияют на людей

Специалисты проанализировали данные сети здравоохранения города Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу, Бразилия) за период 1998–2005 годов, когда фиксировалась повышенная солнечная активность. Исследование охватило 1340 пациентов, госпитализированных из-за инфаркта миокарда: 871 мужчину и 469 женщин.

Ученые сравнили частоту сердечных приступов с геомагнитными условиями, использовав так называемый Кр-индекс – показатель вариаций магнитного поля Земли. Дни классифицировали как "спокойные", "умеренные" и "тревожные".

"Количество сердечных приступов среди мужчин почти вдвое выше – независимо от геомагнитных условий. Но когда мы рассматриваем относительную частоту случаев, мы обнаруживаем, что у женщин она значительно выше в периоды возмущенных геомагнитных условий по сравнению со спокойными. В возрастной группе от 31 до 60 лет она может быть выше в три раза. Итак, наши результаты свидетельствуют о том, что женщины более восприимчивы к геомагнитным условиям", – пояснил автор исследования Луис Фелипе Кампос де Резенде.

Причины такой чувствительности до сих пор остаются непонятными. Существуют лишь гипотезы: геомагнитные возмущения могут влиять на артериальное давление, сердечный ритм и циркадные ритмы, регулирующие цикл сна и бодрствования.

Известно, что солнечный ветер, взаимодействуя с магнитосферой Земли, вызывает геомагнитные возмущения. Их влияние на технические системы – спутниковую связь и GPS – хорошо изучено. Но их влияние на здоровье человека до сих пор активно исследуется.

Исследователи отметили, что результаты не стоит воспринимать как повод для паники. Это обсервационное исследование, проведенное в одном городе, и выборка еще не является достаточно большой для окончательных медицинских выводов. Однако работа открывает новое направление для дальнейших научных поисков, особенно учитывая прогнозируемый солнечный максимум 2024–2025 годов.

"Если влияние магнитных бурь на сердце будет подтверждено, мы сможем рассматривать профилактические стратегии с точки зрения общественного здравоохранения, особенно для людей, которые уже страдают от сердечных заболеваний", – подытожил Резенде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Земле сохраняется повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. Однако в ближайшие дни сильных магнитных бурь на нашей планете не предвидится. После 4 октября геомагнитная активность существенно пойдет на спад.

Ранее на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

