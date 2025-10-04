Будет ли магнитная буря в первые выходные октября: прогноз на субботу и воскресенье

На Земле сохраняется повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. Тем не менее в ближайшие дни сильных магнитных бурь на нашей планете не предвидится.

После 4 октября геомагнитная активность существенно пойдет на спад. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Активность на Солнце

В течение всей недели на планете Земля наблюдалась магнитная буря "красного" уровня. В субботу, 4 октября, К-индекс геомагнитной активности сохранится на отметке 5.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Однако уже 5 октября К-индекс опустится до отметки 3,7. Такой показатель характеризует умеренную геомагнитную активность, которая не достигает уровня полноценной магнитной бури, но считается повышенным или активным геомагнитным фоном.

Такой уровень активности обычно не является сильной бурей. Таким образом К-индект 3,7 говорит о незначительных геомагнитных колебаниях.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Что предшествовало

В течение сентября на Солнце наблюдалась повышенная активность, которая выражалась в серии вспышек. В связи с этим весь месяц на Земле фиксировали почти беспрерывные магнитные бури "красного уровня".

Самая сильная за последние дни магнитная буря была зафиксирована 1 и 2 октября. В эти дни К-индекс достигает отметки 7 и 8 соответственно. Такая активность, вероятно, была вызвана крупной корональной дырой на Солнце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

