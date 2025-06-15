В атмосфере Солнца образовалась дыра: чем это опасно для Земли

На поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры - зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, движется прямо в сторону Земли.

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Ученые ожидают, что он может вызвать умеренную геомагнитную бурю. По шкале NOAA (Национального центра предсказания космической погоды США), она будет соответствовать уровню G2 - второму из пяти. Хотя такая буря не является критической, ее последствия могут быть ощутимыми.

Коронные дыры – не редкость в периоды повышенной солнечной активности. Они возникают тогда, когда магнитное поле Солнца открывается, позволяя частицам легче покидать его атмосферу. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая ряд природных явлений. Одним из самых зрелищных является северное (и южное) сияние, которое может появиться даже на широтах, где его обычно не наблюдают, отмечает ScienceAlert.

Самым заметным следствием геомагнитной бури может стать именно полярное сияние. По прогнозам, на этот раз оно будет видно на широтах до 55 градусов - то есть, его могут увидеть жители Северной Америки, севера Европы и даже части Украины. Однако ввиду того, что приближается день летнего солнцестояния, ночи становятся короче, и продолжительность наблюдения сияния будет ограниченной.

С технической стороны, такая буря способна вызвать незначительные перебои в работе спутников, изменения в их курсе и временные сбои в высокочастотной радиосвязи. Однако глобальных последствий для инфраструктуры или здоровья людей ожидать не стоит. Это скорее возможность наблюдать редкое атмосферное явление, чем серьезная опасность.

Период повышенной активности Солнца продолжается, и в последнее время Земля уже не раз становилась мишенью для подобных явлений. Мы живем во время так называемого "солнечного максимума" - пика 11-летнего цикла активности звезды. Поэтому такие события могут случаться чаще. А значит, любители астрономии имеют все шансы еще не раз увидеть волшебное свечение неба.

OBOZ.UA на днях сообщал, что астрономы впервые смогли зафиксировать южный полюс Солнца.

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