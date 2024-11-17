Огонь против льда: сеть заворожило видео из Исландии, где из-под снега сочится лава. Как такое возможно

Две противоположные стихии сошлись вблизи вулкана в Исландии. Невероятные кадры показывают встречу лавы и снега – раскалённая "река" ползет по заснеженной местности.

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Видео снял бельгийский фотограф Йерун ван Ньювенхов во время извержения исландского вулкана в феврале 2024 года. Однако только сейчас мужчина поделился роликом в своих социальных сетях и публикация быстро стала вирусной, собрав более 500 000 лайков, пишет IflScience.

Однако некоторые зрители недоверчиво отнеслись к опубликованному ролику и предположили, что кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта. Однако видеооператор поспешил заверить всех скептиков, что отснятый материал – настоящий, без применения ИИ.

"Я считаю это таким увлекательным, потому что это прекрасно демонстрирует, как мы, люди, все еще можем быть удивлены тем, насколько уникальна природа. Мы воспринимаем что-то как подделку, потому что не можем понять этого", – отметил Ван Ньювенхов в следующей публикации.

Одна из главных претензий оппонентов заключалась в том, что снег не производил пары, когда он контактировал с раскаленной лавой. Задумавшись над этим фактом, Ван Ньювенхов обратился за разъяснениями к специалистам.

Ученые говорят, что это может иметь нечто общее с эффектом Лейденфроста, впервые описанным в XVIII веке. Этот эффект объясняет, как жидкость, приближаясь к значительно более горячему объекту, может образовывать изоляционный слой пары, предотвращающий его быстрое кипение. Вместо того чтобы производить пар, производимый газ удерживает капли во взвешенном состоянии над горячей поверхностью, говорят физики.

"Одна вещь, которую я понял, документируя длительную серию извержений в Исландии за последние четыре года, заключается в том, что большинство людей воспринимают то, как лава должна "вести себя" неправильно. Это странная субстанция, и она действительно выглядит сюрреалистично на видео", – подчеркнул Ван Ньювенхов в своем последнем сообщении.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Исландии на видео зафиксировали совпадение двух самых мощных природных явлений в мире – извержение вулкана и полярное сияние.

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