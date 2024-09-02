Огонь, пепел и зеленое сияние. В Исландии зафиксировали совпадение двух мощнейших природных явлений в мире

В Исландии произошло извержение вулкана. И именно в то время, когда раскаленная лава начала вытекать из кратера, над ней вверху появилось северное сияние.

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Невероятные кадры совпадения двух самых мощных и зрелищных природных явлений в мире удалось снять очевидцам. И вся эта феерия проходила на фоне ночного неба, еще больше усиливая исключительную силу и красоту природы, пишет The Sun.

Известно, что в Исландии расположено около 130 вулканических гор, многие считаются неактивными. Однако многие время от времени напоминают о себе.

В этот раз извержение произошло на участке, расположенном на Евразийской и Североамериканской тектонических плитах. По словам экспертов, в этом районе из-за землетрясений образовалась немалая трещина в скале. Поэтому этот участок особенно активный – это уже шестое извержение с декабря 2023 года.

Распространенным явлением для Исландии есть и северное сияние. Однако вместе эти две силы природы зафиксировать еще не удавалось. На замедленном видео можно в полной красоте увидеть удивительный и одновременно опасный танец облаков, огня и пепла, встречающихся с мерцающим зеленым северным сиянием в небе.

В ролике, которым поделился очевидец Марк Ди, видно, как огромные огненные потоки, похожие на водопад, льются на землю. Реки расплавленной магмы прокладывали путь вниз по склону горы. И над этим опасным потоком, как заигрывая, цветными красками выигрывает северное сияние.

Это было невероятно странно. Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим это", – поделилась впечатлениями от двойного природного чуда одна из его свидетелей Ксана Денруйтер.

Однако эта красота таки опасна. Район севернее Гриндавика был эвакуирован после начала извержения, а местные власти объявили чрезвычайное положение в регионе вокруг вулкана, несмотря на то, что большая часть территории напоминала город-призрак с конца 2023 года.

Около года назад тысячи жителей Гриндавика были эвакуированы из-за опасности сейсмической активности и лавовых потоков вокруг вулкана Сунднукур.

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