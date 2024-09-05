Огненный шар. Астронавт сфотографировал загадочную зеленую вспышку в космосе

Астронавту NASA удалось зафиксировать загадочную вспышку в космосе. Мэттью Доминик сейчас находится на Международной космической станции и имеет прекрасные условия для наблюдения за необычными объектами за пределами Земли.

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Астронавт отмечает, что за бортом МКС он заметил зеленую "полосу, а затем взрыв". Эта космическая удивительность вызвала немало вопросов, пишет TheSun.

В замедленной съемке хорошо виден бело-зеленый взрыв над Средиземным морем, продолжающийся доли секунды, полностью омрачая все вокруг.

Мэттью Доминик сам был поражен отснятыми кадрами, поэтому обратился за разъяснением странного явления к друзьям. "Я показал это нескольким друзьям. Они думали, что это взрывающийся в атмосфере метеор – достаточно яркий метеор, который называют болидом", – написал астронавт на своей странице в сети Х.

Доминик установил таймлапс на своей камере над Северной Африкой, где в это время было очень темно и грозы. Поэтому вспышка хорошо видна. Медленная съемка замедляется до одного кадра в секунду, чтобы вы могли видеть ее полосы, а затем разрывы", – добавил астронавт NASA.

По словам ученых, болид, также известный как огненные шары – это астрономический термин для исключительно ярких метеоров, которые можно увидеть на очень большой территории.

"Я считаю, что интересно сравнить размер взрыва болида с другими объектами, которые видны вроде Средиземного моря, Каира или ударов молнии", – сказал Доминик.

Исследователь данных в Институте SETI и главный исследователь проекта оценки астероидной угрозы в NASA Джеффри Смит отметил, что ежегодно замечается только пары болидов.

Ранее OBOZ.UA писал, что американский астронавт Мэттью Доминик показал полярное сияние с борта Международной космической станции.

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